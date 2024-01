Lovitura primită de ”Barbie” la Globurile de Aur. Premiu de consolare

La Globurile de Aur reînnoite, difuzate pentru prima dată pe CBS, vestea serii a fost că, cu excepţia unuia sau a două şocuri autentice, totul s-a desfăşurat cam aşa cum se prevăzuse, scrie Variety.

Gazda Jo Koy, care a fost pentru prima dată prezentator, a prezidat transmisiunea, care a avut loc, ca de obicei, la Beverly Hilton. În timpul monologului său, în mare parte lipsit de glume, a făcut un pic despre cum penisul lui Barry Keoghan din "Saltburn" a ajuns cumva să fie nasul lui Bradley Cooper în "Maestro" şi a mai făcut o glumă care a implicat "The Color Purple". Aşadar, se poate spune că cel mai mare eşec al serii a fost cel pe care Koy l-a creat pentru propria carieră.

Au existat, totuşi, câteva categorii cheie care au avut surprize - mai ales că votanţii Golden Globes au părut atât de alergici la "Barbie" încât aproape că i-am putut auzi spunând: "La revedere, Barbie!".

"Barbie" a pierdut trofeul la categoria cea mai bună comedie în faţa "Poor Things"

Categoria Musical/ Comedie de la Golden Globes este atât de des supusă fraudei - printre câştigătorii recenţi aici se numără "The Banshees of Inisherin" şi "The Martian" - încât anul acesta a fost o uşurare să ştii că "Barbie", un film cu adevărat amuzant, conceput în primul rând pentru a face oamenii să râdă, era un film care avea toate şansele să câştige. Dar nu a câştigat.

În schimb, "Poor Things" a reuşit cea mai mare surpriză a serii, într-o gală cu foarte puţine. Filmul o urmăreşte pe Bella Baxter (Emma Stone, care a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă într-un musical/comedie), o femeie al cărei creier a fost transplantat cu cel al unui copil, pe măsură ce îşi dezvoltă propria perspectivă ciudată asupra ei însăşi, asupra sexualităţii sale şi asupra lumii. Este, de asemenea, cu adevărat amuzant şi, în multe privinţe, serveşte ca însoţitor pentru explicaţia din "Barbie" despre natura a ceea ce înseamnă să fii femeie în lume. Victoria sa este cu siguranţă o veste bună pentru Stone (care a şi produs filmul) şi regizorul Yorgos Lanthimos.

Ads

Taylor Swift a pierdut noul premiu în faţa lui "Barbie"

În 2018, premiile Oscar s-au gândit pentru scurt timp să onoreze cele mai populare filme ale anului, pentru ca apoi să renunţe la idee. Dar Globurile au nominalizat opt filme în noua categorie numită "realizări cinematografice şi de box office". Poate că nu ar trebui să fie surprinzător să vedem că "Barbie" - literalmente cel mai popular film din 2023, cu încasări de 1,4 miliarde de dolari în box office la nivel mondial la activ - ia acasă acest premiu. Dar şi Taylor Swift a fost nominalizată aici, pentru filmul său de concert care a redefinit industria, "Taylor Swift: The Eras Tour", filmul documentar şi de concert cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu 261,6 milioane de dolari la nivel mondial.

"Barbie" a pierdut premiul pentru cel mai bun musical sau comedie în favoarea filmului "Poor Things", ceea ce a încununat o seară dezamăgitoare pentru superproducţia Gretei Gerwig şi a lui Margot Robbie, astfel că acest premiu a fost unul de consolare. Redactoriii Variety s-au întrebat totuşi, de ce să te deranjezi să o nominalizezi pe Taylor Swift şi să o inviţi la spectacol, dacă nu va câştiga şi ea? Vechile Globuri ar fi avut grijă ca Swift să ajungă pe scenă.

Ads

"Anatomia unei căderi" învinge "Barbie" şi "Oppenheimer" la categoria "cel mai bun scenariu"

Atât "Barbie", cât şi "Oppenheimer" şi-au câştigat succesul şi aprecierea în mare parte datorită îndrăznelii şi inventivităţii scenariilor lor, semnate de Greta Gerwig şi Noah Baumbach, respectiv Christopher Nolan. Dar aceşti doi mastodonţi au pierdut în schimb în faţa scenariştilor de la "Anatomia unei căderi", un thriller judiciar francez despre o romancieră (nominalizată Sandra Hüller) judecată pentru moartea soţului ei. Regizoarea Justine Triet şi co-scenaristul ei, Arthur Harari, au părut cu adevărat impresionaţi că au câştigat. Filmul a câştigat ulterior Globul pentru cel mai bun film în altă limbă decât engleza, o victorie aşteptată, aşa că acest lucru ar fi putut să-i dea un impuls. Şi, în timp ce Hollywood Foreign Press nu mai există, votanţii Globurilor sunt încă jurnalişti internaţionali.

Elizabeth Debicki a învins-o pe Meryl Streep la categoria actriţă în rol secundar TV

Ads

Indiferent ce se va mai întâmpla în cariera lui Elizabeth Debicki, ea poate spune: "Am învins-o pe Meryl!". Debicki a câştigat pentru că a interpretat-o pe prinţesa Diana condamnată în ultimul sezon al serialului "The Crown" de la Netflix. Favorită să plece acasă cu trofeul era Streep, pentru rolul ei din sezonul 3 din "Only Murders in the Building", iar dacă nu Streep, atunci poate Hannah Waddingham pentru cel de-al treilea sezon din "Ted Lasso".

Victoria binemeritată a lui Debicki este, de asemenea, o curiozitate, în sensul că este pentru a doua oară când un actor câştigă un Glob pentru acelaşi rol: Emma Corrin a câştigat titlul de cea mai bună actriţă de televiziune pentru rolul Dianei din sezonul 4 al serialului "The Crown" în 2021.

Ricky Gervais a câştigat un nou premiu pentru stand-up

Ricky Gervais - care se află în faza carierei sale în care face preponderent glume despre cât de controversat este - a câştigat acest premiu pentru specialul său de pe Netflix "Armageddon", dovedind încă o dată că este în continuare un comediant mainstream şi că nu este în niciun caz anulat. Gervais a fost gazda Globurilor de cinci ori, în 2010, 2011, 2012, 2016 şi 2020, dar nu datorită acestui lucru a fost pus în fruntea corpului de votanţi, învingându-l pe Chris Rock, perceput ca favorit, pentru programul său de pe Netflix, "Selective Outrage".

"The Boy and the Heron" a învins "Spider-Man: Across the Spider-Verse" pentru filmul de animaţie

"Across the Spider-Verse" a fost un succes, unul dintre singurele filme cu supereroi de succes ale anului şi la fel de apreciat de critici ca şi predecesorul său, "Into the Spider-Verse" din 2018, care a câştigat Globul la această categorie. Dar filmul care l-a învins pe "Across the Spider-Verse", "The Boy and the Heron", a fost regizat de Hayao Miyazaki, o legendă vie a animaţiei care a ieşit din pensie la 83 de ani pentru a realiza cel mai personal film din cariera sa. Şi a intrat în istorie când a fost lansat ajungând pe primul loc în box office-ul intern în luna decembrie.

Ads