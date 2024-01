Cine e prima indigenă laureată la Globurile de Aur. Ce i-a transmis lui Leonardo DiCaprio

Lily Gladstone, vedeta din "Killers of the Flower Moon", a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un film - dramă, făcând istorie, fiind prima femeie indigenă care a câştigat acest premiu. A fost prima ei nominalizare la Globurile de Aur, potrivit Variety.

Gladstone şi-a început discursul de victorie în limba Blackfoot, înainte de a-i mulţumi mamei sale, care, "chiar dacă nu este Blackfoot, a lucrat neobosit pentru ca limba noastră să ajungă în clasă, astfel încât am avut un profesor de limba Blackfoot în copilărie".

Ea a continuat: "Sunt atât de recunoscătoare că pot vorbi chiar şi puţin din limba mea, pe care nu o vorbesc fluent, aici sus. Pentru că, în această meserie, actorii nativi obişnuiau să îşi spună replicile în engleză, iar mixerul de sunet le derula invers pentru a realiza limbile native pe cameră".

Gladstone a continuat: "Aceasta este o victorie istorică. Nu îmi aparţine doar mie. Eu o deţin în acest moment. O ţin alături de toate surorile mele frumoase din film de la masa de aici şi de mama mea, care stă pe umerii voştri".

Apoi, ea le-a mulţumit regizorului Martin Scorsese şi colegului ei din film Leonardo DiCaprio. "Cu toţii schimbaţi lucrurile. Vă mulţumesc că sunteţi nişte aliaţi".

Gladstone a concluzionat: "Acest film este pentru fiecare copil din zona rezidenţială, pentru fiecare copil din mediul urban, pentru fiecare copil nativ de acolo care are un vis şi care se vede reprezentat în poveştile noastre spuse de noi, cu propriile noastre cuvinte, cu aliaţi extraordinari şi cu o încredere extraordinară din interior, de la fiecare dintre noi".

Gladstone a câştigat pentru interpretarea personajului real Mollie Kyle, soţia indigena a veteranului din Primul Război Mondial Ernest Burkhart (DiCaprio), în "Killers of the Flower Moon". Epopeea lui Scorsese spune povestea adevărată a domniei terorii din Oklahoma anilor 1920, în timpul căreia membrii naţiunii Osage au fost ucişi de o reţea criminală dornică să le ia petrolul şi bogăţia.

Gladstone le-a învins pe Carey Mulligan ("Maestro"), Sandra Hüller ("Anatomy of a Fall"), Annette Bening ("Nyad"), Greta Lee ("Past Lives") şi Cailee Spaeny ("Priscilla").

"Killers of the Flower Moon" a fost unul dintre principalii competitori la ediţia din acest an a Globurilor de Aur, obţinând şapte nominalizări la toate categoriile, inclusiv la categoriile cel mai bun film - dramă, cel mai bun regizor pentru Martin Scorsese, cel mai bun actor pentru Leonardo DiCaprio şi cel mai bun actor în rol secundar pentru Robert De Niro. Gladstone a obţinut singura victorie pentru film.

