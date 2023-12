Lobont s-a accidentat si poate lipsi 6 luni!

Dinamovistii au castigat meciul cu Gloria Bistrita dar ar putea avea de suferit in viitor. Mircea Rednic a ramas fara cel mai bun jucator al sau, Bogdan Lobont.

Portarul a calcat stramb in minutul 80 al meciului si a fost imediat scos de pe teren si transportat la spital pentru analize.

In locul lui "Loby" in poarta dinamovistilor a intrat golgheterul Marius Niculae, care nu a primit gol timp de 10 minute.

Oficialii lui Dinamo sunt in panica, mai ales ca Lobont poate lipsi si jumatate de an daca accidentarea este serioasa.

"Nu prea ma gandesc acum la rezultat, ma gandesc la Bogdan Lobont. Se pare ca are o accidentare grava, o sa facem RMN-ul. In cel mai fericit caz poate sa aiba genunchiul deplasat. In cel mai rau caz pot fi ligamentele incrucisate. Avem un portar valoros rezerva, dar ganditi-va ca Lobont e capitanul echipei, mai mult decat un capitan", a spus Cristi Borcea, presedintele executiv al lui Dinamo, la Sport.ro.

Dinamo a zdrobit Gloria Bistrita, castigand meciul din etapa XXVI cu scorul de 5-0.

