Remiza intre U Craiova si Gloria Bistrita

Elevii lui Nicolo Napoli nu au reusit sa scoata decat un punct in intalnirea de sambata, de pe stadionul Extensiv, in compania Gloriei Bistrita.

Scorul a fost deschis de oaspeti, in minutul 40, prin Dobre, care l-a invins pe portarul Mircea Bornescu cu un sut din unghi de la mica distanta, Gloria Bistrita intrand astfel la pauza cu un avantaj.

Egalarea a venit abia in minutul 77, prin Dina, care primeste o centrare perfecta de la coltul terenului, executata de Ionut Lupu, inchizand astfel tabela de marcaj.

Universitatea Craiova: Bornescu - Dananae, Stoica, Mitchell, Barboianu - Ionescu, Saceanu, Dilevski - Wobay, Costea, Dina.

Gloria Bistrita: Tatarusanu - D. Toma, Matei, Turcu, R. Dobre - Frasinescu, Nalati, A. Muresan - Negrean, Coroian, Tilinca.

In urmatoarea etapa, Gloria Bistrita va intalni in deplasa "Steluta" Gloria Buzau, pe 12 aprilie, in timp ce Universitatea Craiova va primi vizita Otelului Galati, in aceeasi zi.