Victorie mare pentru echipa din România în grupele Ligii Campionilor

Autor: Teodor Serban
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 18:42
109 citiri
Victorie mare pentru echipa din România în grupele Ligii Campionilor
Gloria Bistrița FOTO FRH

Echipa Gloria Bistriţa a învinsă sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg, scor 38-35 (19-18), în etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Ostase 9 goluri, Delgado Pinto 7, Seraficeanu 7, pentru Gloria, respectiv Reistad 9, Moller 6, Solberg 5, pentru Team Esbjerg.

În etapa a V-a mai sunt programate disputele dintre DVSC Debrecen – Gyor, Storhamar – Metz şi Borussia Dortmund – Buducnost Podgorica.

În etapa a VI-a, Gloria Bistriţa va juca în deplasare, în 2 noiembrie, cu Buducnost Podgorica.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.

Gloria Bistrița - CSM București, derby de Liga Campionilor. Victorie la un gol diferență
Gloria Bistrița - CSM București, derby de Liga Campionilor. Victorie la un gol diferență
Campioana CSM Bucureşti rămâne neînvinsă în Liga Naţională şi după derby-ul cu Gloria Bistriţa, în deplasare, scor 29-28 (13-15), în etapa a VII-a a Ligii Naţionale, ambele echipe...
6 din 6! Campioana României e ”ciuca bătăilor” în Liga Campionilor
6 din 6! Campioana României e ”ciuca bătăilor” în Liga Campionilor
CS Dinamo București a fost învinsă de echipa poloneză Industria Kielce, cu scorul de 28-24 (14-12), joi seara, în Sala Dinamo, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana...
#gloria bistrita, #Liga Campionilor, #victorie, #handbal , #stiri handbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Taci, ma!". Adrian Mutu l-a facut "praf", dupa ce a vazut ca i-a pronuntat numele lui Cristi Chivu

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Își pierde Manchester United căpitanul? Anunțul făcut astăzi
  2. Pierde Sava postul de titular la Udinese? Ce s-a întâmplat în meciul cu Lecce
  3. Victorie mare pentru echipa din România în grupele Ligii Campionilor
  4. Bergodi, debut la U Cluj. Meciul cu Oțelul, decis de VAR
  5. „L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1
  6. Simona Halep a primit lovitura: a pierdut 18 milioane de dolari
  7. Performanță de senzație. Un român joacă finala la Turneul Campionilor
  8. Italienii l-au văzut pe Chivu și au observat imediat: ”S-a târăt ca o cârpă”
  9. ”Furată” din nou? Sabrina Voinea nu-și explică locul ocupat la Mondiale: ”Patru? De ce?”
  10. Eșec neașteptat pentru jucătoarea din România. Cât de aproape a fost de semifinale