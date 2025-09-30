Black Friday SUMMIT 2025: conferință privată Gomag pentru 150 de participanți, la București

Ediția Black Friday SUMMIT 2025 By Gomag este un eveniment cu acces limitat, conceput pentru antreprenorii și profesioniștii din eCommerce care vor un avantaj real înainte de vârful Q4.

Pe 15 octombrie 2025, între 16:00 și 19:30, la BT Stup (București), intri într-un cadru restrâns în care primești strategii din spatele scenei direct de la 7 speakeri și poți adresa întrebări aplicate fără zgomotul evenimentelor de masă.

Oportunitatea este una exclusivistă, disponibilă doar pentru 150 de participanți, și aduce împreună experți români gata să împărtășească noi strategii, idei practice și formule care funcționează pentru o ediție Black Friday cu adevărat profitabilă.

”Black Friday nu e o cursă după cel mai mic preț, ci o disciplină a execuției: reclame care livrează profit, logistică fără fricțiuni și un magazin care lucrează pentru tine. Asta facem la SUMMIT: arătăm, pas cu pas, cum transformi vârful de sezon într-un avantaj competitiv real.” spune Cosmin Dărăban, CEO & Co-Founder Gomag, și unul dintre trainerii acestei ediții.

Înscrierile sunt deja deschise, iar participanții au acces la pachetul Early Bird, ce le oferă acces nu doar la evenimentul propriu-zis, ci și la înregistrările video ale sesiunilor susținute, precum și materiale bonus surpriză (fizic și online).

De ce să participi la Black Friday SUMMIT 2025, București

În România, Black Friday are loc oficial în prima zi de vineri a lunii noiembrie, însă trendurile din anii anteriori ne arată o extindere a perioadei promoționale, sub diverse denumiri - de la Black Week, la Cyber Monday, Black Month și așa mai departe.

Tendința e dată și de faptul că majoritatea comercianților înregistrează poate cele mai multe sau cele mai mari vânzări în această perioadă, dat fiind comportamentul de consum al românilor și iminența sărbătorilor de iarnă.

De exemplu, în anul precedent, în perioada weekend-ului de Black Friday pe Gomag (3 zile) s-au înregistrat vânzări de +40 de milioane de lei. Campaniile au adus o creștere de 31% YoY în vânzări și 18% YoY în numărul de comenzi.

A crescut inclusiv valoarea coșului mediu, cu 10%, la 494 lei vs. 448 lei în 2023, dar au avut loc și situații speciale, cum ar fi o creștere a vânzărilor de 15x într-o singură zi.

Dincolo de reduceri, Black Friday este un punct de reper pentru toți comercianții din România care trebuie să fie prezenți în fața consumatorului atunci când contează.

Black Friday SUMMIT București 2025 oferă exclusiv celor 150 de participanți un framework 100% funcțional pentru campanii Q4 la nivelul următor.

Cu strategii noi, instrumente dedicate și bonusuri exclusive, participanții la eveniment vor obține un adevărat curs intensiv care le va oferi un avans considerabil în pregătirea și rularea ofertelor de Black Friday.

Mai mult, componenta de networking este gândită să conteze: check-in devreme pentru primele conexiuni, pauză dedicată 18:00-18:30 pentru discuții față în față, spații pentru schimb de contacte și oportunități de parteneriate B2B, colaborări cu agenții sau furnizori și chiar lead-uri calde între participanți.

Ce te așteaptă la Black Friday SUMMIT București by Gomag

Lista experților invitați pe scena evenimentului este în curs de actualizare, iar printre numele confirmate amintim Raluca Georgescu (MTH Digital), Cornel Morcov (FAN Courier), Andreea Rusz (Gomag), Mihai Crîngașu (tbi bank) și Cosmin Dărăban (Gomag).

Se va discuta în sesiuni practice despre ads care produc profit, nu doar clickuri - unde, când și cum investești pentru cel mai bun ROI, logistică simplă și eficientă, de la stocuri, ambalare, la livrare rapidă, fără erori, tehnici testate de creștere a vânzărilor, Gomag ca motor de conversie și canale & conținut - Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube (organic + plătit), aliniate pentru Black Friday, Cyber Monday și campaniile de iarnă.

Gomag Black Friday SUMMIT 2025 este un eveniment de neratat pentru antreprenori și manageri de magazine online, echipe de marketing și vânzări, business-uri offline care migrează în online, specialiști din agenții - în special companii mici și medii care vor rezultate rapide și măsurabile în Q4.

Practic, te așteaptă planuri și strategii în valoare de mii de euro, concentrate în 3 ore și jumătate de conținut practic pentru ziua cu cele mai multe vânzări din an.

Locurile limitate păstrează sala conversațională, astfel încât să-ți poți prezenta rapid provocările și să primești feedback direct; pleci cu contacte verificate, idei implementabile imediat și conexiuni care pot accelera campania ta de Black Friday.

Black Friday SUMMIT începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 15:30, cu recepția participanților, iar conferința ia startul la ora 16:00.

Evenimentul este susținut de FAN Courier, tbi bank și HelpShip.

Vino și tu la SUMMIT și intră în cercul oamenilor care fac diferența - înscrierile sunt deschise până pe 14 octombrie 2025, sau până când locurile disponibile sunt ocupate în totalitate!

Despre organizatori

Gomag este una dintre cele mai populare platforme eCommerce autohtone, pe care vând peste 4500 de magazine online din toate industriile. Printre clienții acesteia se numără PetPal, Supermercato, EVOhoreca, DualStore, Sportselect, Scandia, Boromir Market, Photosetup, MotoMus, Clinica Sante și mulți alții.

Platforma se diferențiază de concurență prin funcționalități native exclusive pentru piața românească, precum servicii dedicate de plată și livrare prin GPayments și GShipments, instrumentul de automatizare marketing Gomag Campanii Google Ads, Gomag Insights, modulul de creare landing page & blog direct în platformă, Gomag Prompt pentru generare descrieri de produse cu AI, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator temă și 180+ de aplicații presetate.

Descoperă detalii aici https://www.gomag.ro/preturi

