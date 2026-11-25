Google are un nou concurent pe piața serviciilor de email. Compania Kagi, cunoscută pentru motorul său de căutare fără reclame, a lansat Kagi Mail, o platformă care pune accent pe confidențialitate și pe controlul utilizatorilor asupra propriilor date.

Serviciul este disponibil în versiune beta publică și poate fi testat gratuit timp de 60 de zile. După această perioadă, abonamentul costă 99 de dolari pe an, echivalentul a aproximativ 8,25 dolari lunar.

Kagi Mail se adresează persoanelor care caută o alternativă la Gmail și preferă să plătească pentru un serviciu de email, în loc să folosească o platformă gratuită susținută de publicitate.

Compania promite o experiență fără reclame, fără supravegherea activității utilizatorilor și fără restricții care să îngreuneze mutarea către un alt furnizor. Serviciul folosește standarde deschise, o abordare prin care Kagi încearcă să ofere mai multă libertate decât platformele cu ecosisteme închise.

Ce oferă Kagi Mail și ce funcții vor fi disponibile în 2027

Noul serviciu include 50 GB de spațiu de stocare, o capacitate care permite păstrarea unui număr mare de mesaje și atașamente.

Utilizatorii primesc o adresă cu domeniul @kagimail.com, dar pot folosi și propriile domenii. Platforma permite crearea unui număr nelimitat de aliasuri, adică adrese suplimentare care pot fi utilizate pentru organizarea corespondenței sau pentru diferite servicii online.

Kagi Mail include și un calendar integrat, însă nu toate funcțiile planificate sunt disponibile de la lansare.

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Compania intenționează să introducă agenda de contacte în primul trimestru din 2027. Aplicațiile dedicate telefoanelor mobile sunt programate pentru trimestrul al treilea al aceluiași an.

Până atunci, Kagi Mail rămâne un serviciu aflat în dezvoltare, iar persoanele interesate trebuie să țină cont de lipsa aplicațiilor mobile native.

Abonamentul anual poate fi cumpărat separat, dar serviciul este inclus și în Kagi Ultimate, pachetul de 25 de dolari pe lună al companiei.

Kagi oferă deja un motor de căutare cu plată, poziționat drept alternativă la Google Search, și browserul Orion, dezvoltat pentru a concura cu Chrome.

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