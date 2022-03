De ce are nevoie de bani Vasi Rădulescu. I-a furat cartea unui autor care l-a executat silit pentru peste 85.000 de lei

Polițistul Marian Godină continuă disputa ”on-line” cu medicul Vasi Rădulescu. Godină explică într-o postare pe Facebook de ce a ajuns în faliment medicul care s-a specializat în ultimii ani în tipărirea și vânzarea de cărți. Motivul ar fi faptul că Vasi Rădulescu a vândut fără drept o carte, iar autorul l-a dat în judecată și a obținut daune morale și materiale în valoare de aproape 100.000 de lei.

”În urmă cu vreo trei ani, Dr Vasi, un tânăr antreprenor entuziast, a cooptat un autor într-un proiect de success. Acest proiect însemna o editură care să vândă cărți doar online, maximizând astfel profitul prin excluderea librăriilor și, implicit, crearea unui procent mai mare pentru drepturile ce revin autorului.

Autorul, Paul Gabor, a fost destul de încântat de proiect, mai ales că i s-au enumerat și alți autori care urmau să fie incluși în același proiect. Dacă mă întrebați pe mine, ca autor cu oareșce experiență pe piața de carte, până aici ideea tânărului antreprenor mi se pare una foarte faină, fiind cunoscut faptul că, de cele mai multe ori, autorul unei cărți beneficiază de partea cea mai mică din prețul de vânzare al unei cărți, după ce profitul se împarte cu librăria și editura, iar, de cele mai multe ori, librăria are parte de profitul cel mai mare, desi, în opinia mea, vine cu cel mai mic aport din toată această ecuație.

Ads

Autorul Paul Gabor i-a prezentat doctorului Vasi Rădulescu manuscrisul operei "Rapel", fiind primul autor care urma să fie publicat de S.C. HEART MEDIA PUBLISHING S.R.L, al cărei asociat unic și administrator este dl Rădulescu.

Întrucât Paul locuiește în Spania, semnarea contractului a fost mereu amânată de către Dr Vasi, asta deși autorul insista în legătură cu încheierea unui contract. În aceste conditii, fara sa aibă vreun contract încheiat, implicit niciun drept din punct de vedere contractual, pâratul s-a comportat ca și cum ar fi avut toate aceste drepturi și a acționat în consecință ca un publicist/editor veritabil”, susține Marian Godină.

Ads

”Metode de marketing după cum l-a tăiat pe el capul”

Polițistul afirmă că, în continuare, medicul a contactat o tipografie, a editat și tipărit cartea și chiar a scos-o spre vânzare pe site, ”aplicând metode de marketing după cum l-a tăiat pe el capul”.

”De la promoții alături de căni, cănuțe, felicitări, pungi de cadouri și alte mărunțișuri, până la a-i reduce prețul de la 39 de lei, cât costa la apariție, la 29 de lei și mai apoi la 19 lei, toate aceste reduceri în mai puțin de 30 de zile de la apariția volumului "Rapel".

Ba chiar, la un moment dat, pe pagina de Facebook a d-lui Rădulescu Vasi, a apărut un îndemn către publicul său ”Haideți sa adunam 100.000 euro din vânzarea acestei cărți ca să îi donăm campaniei Daruiește viață".

Faptul că nu încheiase niciun contract cu autorul îi conferea doctorului Vasi un anume confort, iar că știa prea bine că ar fi trebuit să încheie un contract reiese din faptul că, atunci când i-a fost atrasă atenția de către autor, acesta i-a răspuns printr-un e-mail că nu-i datorează absolut nimic, dat fiind că nu au niciun contract. Paul Gabor și-a căutat dreptatea în instanță, solicitând daune materiale și morale de la Dr Vasi și a sa editură.

Ads

În 16.07.2021, Judecătoria Sectorului 2 e emis sentința, rămasă definitivă, prin care obligă Heart Media Publishing SRL și Radulescu Vasile, în solidar, la plata sumei de 85.853 de lei, adică peste opt sute cincizeci de milioane de lei vechi, din care 50.000 lei cu titlul de daune morale și 34.125 lei daune materiale și dobândă penalizatoare. De asemenea, i-a fost interzis să mai folosească conținutul lucrării "Rapel". Pentru că nu s-a grăbit să achite, a fost executat silit în luna februarie a acestui an, adică luna trecută, fiindu-i pusă poprire pe conturi, mai spune Godină.

Ce spune Vasi Rădulescu

Medicul Vasi Rădulescu recunoaște că a fost executat silit cu 99.000 de lei: ”Practic nu mai avem de unde plăti niște facturi mari și probabil nu vom continua proiectul Readers Do Good. Motivul? Un autor care apare în poză m-a dat în judecată în 2019, motivul fiind că i-am furat manuscrisul și am publicat cartea fără voia lui. Culmea, nu am primit citație de la judecătorie, nici pe firmă, nici pe persoană fizică. Deci nu m-am putut apăra - un drept fundamental.

Ads

Autorul a solicitat 35.000 lei daune materiale și 50.000 morale pentru că i-am folosit cartea fără voia lui. 35.000 lei daune materiale din pix, pentru că ar fi trebuit să vândă vreo 10.000 de cărți pentru acel comision și, potrivit facturilor, a vândut 200.

Culmea e că judecătorul nu și-a pus niciun semn de întrebare, a acceptat totul, și dauna morală uriașă. Culmea e că autorul a dat autograf semnat pentru angajatul meu, pe pagina unde apare editura mea, pe cartea lui. Culmea e că există filmări, sute de poze, prieteni comuni care au făcut postări - toate sunt cu printscreen deja. Autorul a șters toate postările de la el, să se acopere. E fericit că s-a făcut dreptate, firma mea e blocată, a luat 99.000 de lei de la mine. Cât nu câștigă niciun autor român never ever.

Dar dreptatea nu se face pe Facebook. Dreptatea se face cu dovezi clare, în instanță. Păcat însă că lucrurile în justiția noastră sunt vai de ele. Să se bucure de cei 99.000 de lei. Și de dezastrul meu. Sunt prăbușit psihic, dar nu mai contează asta, știu”:

Ads