Gol nemaivăzut la meciul lui Ianis Hagi. Antrenorul le-a cerut jucătorilor săi să-și lase adversarii să marcheze VIDEO

Internaționalul român Ianis Hagi (24 de ani) a revenit printre titularii lui Glasgow Rangers după un an de pauză cauzată de o accidentare, însă n-a rezistat pe teren decât o repriză, într-un meci care va rămâne în istorie cu o fază memorabilă.

În optimile de finală ale Cupei Scoției, Ianis Hagi a fost titularizat de antrenorul Michael Beale, asta după ce a mai evoluat 18 minute, ca rezervă, într-un meci de campionat.

Pe teren propriu, contra divizionarei secunde Partick Thistle, Rangers s-a impus cu 3-2 și s-a calificat în sferturi, dar a trecut prin mari emoții.

Astfel, oaspeții au condus cu 1-0 la pauză, gol Holt, din penalty, în minutul 35, iar antrenorul Beale a decis să renunțe la Ianis Hagi, pe care l-a înlocuit cu englezul Kent.

În repriza secundă, Rangers a întors rezultatul prin reușitele semnate de Colak (50), Tillman (71) și Sands (86), Partick Thistle mai marcând o singură dată, prin Tiffoney (74).

Golul celor de la Partick a fost marcat însă după ce antrenorul lui Rangers le-a cerut coechipierilor lui Ianis Hagi să-și lase adversarii să înscrie.

Motivul e legat de faptul că, la reușita de 2-1 pentru Rangers, Tillman a comis un gest lipsit de fair-play, interceptând mingea atunci când adversarii intenționau s-o returneze celor de la Rangers.

