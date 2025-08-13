Cum va arăta sistemul impenetrabil Golden Dome, cu care Donald Trump vrea să protejeze SUA. Are patru straturi, inclusiv unul spațial

Donald Trump promite un sistem care să apere SUA de atacurile dușmanilor FOTO: Hepta

Sistemul antirachetă Golden Dome, proiect emblematic al administrației Trump, va fi alcătuit din patru straturi integrate – unul spațial și trei terestre – și va include 11 baterii cu rază scurtă de acțiune amplasate în SUA continentală, Alaska și Hawaii.

Conceput să ofere o protecție împotriva rachetelor balistice, sistemul se inspiră din Iron Dome al Israelului, dar este semnificativ mai complex, cu interceptoare de generație următoare, radare avansate și posibile lasere, și se estimează că va costa 175 de miliarde de dolari. Golden Dome va introduce, de asemenea, o nouă bază de lansare în Midwest (n.r. centrul SUA) și va urmări interceptarea rachetelor în faza de propulsie, utilizând atât vehicule spațiale, cât și sisteme modulare terestre pentru o apărare flexibilă și rapid implementabilă, arată Reuters.

Detaliile au apărut într-o prezentare făcute de Pentagon în fața a 3.000 de oameni, reprezentanți ai unor companii din industria de apărare.

Încă planează incertitudini asupra arhitecturii de bază a proiectului, deoarece numărul de lansatoare, interceptoare, stații terestre și amplasamente de rachete necesare pentru sistem nu a fost încă stabilit.

Se formează echipa

Generalul Forțelor Spațiale Michael Guetlein, confirmat luna trecută să conducă proiectul Golden Dome, are la dispoziție 30 de zile de la confirmarea sa din 17 iulie pentru a forma o echipă, încă 60 de zile pentru a livra un proiect inițial al sistemului și 120 de zile pentru a prezenta un plan complet de implementare, inclusiv detalii despre satelit și stația terestră, au declarat pentru Reuters persoane informate cu privire la un memoriu semnat de secretarul Apărării, Pete Hegseth.

„Au mulți bani, dar nu au încă o țintă privind costurile”, a declarat un oficial american. Până acum, Congresul a alocat 25 de miliarde de dolari pentru Golden Dome în cadrul proiectului de lege privind taxele și cheltuielile al lui Trump, adoptat în iulie. Alte 45,3 miliarde de dolari sunt destinate Golden Dome în cererea sa de buget prezidențial pentru 2026.

Inspirat din Israel, dar mult mai complex

Conceput ca un scut antirachetă multistrat pentru Statele Unite, Golden Dome se inspiră din Iron Dome al Israelului, dar este semnificativ mai mare datorită zonei pe care va trebui să o protejeze și complexității datorate amenințărilor variate cu care se va confrunta. Arhitectura sistemului este formată din patru straturi integrate: un strat de detectare și direcționare spațială pentru avertizarea și urmărirea rachetelor, precum și pentru “apărarea antirachetă” și trei straturi terestre, constând din interceptoare de rachete, rețele radar și, eventual, lasere.

O surpriză a fost un nou câmp mare de rachete - aparent în centrul SUA, conform unei hărți conținute în prezentare - pentru Interceptoarele de Generație Următoare (NGI), fabricate de Lockheed Martin, și ar face parte din „stratul superior” alături de sistemele Aegis (n.r. ca la Deveselu) și THAAD, care sunt tot fabricate de Lockheed.

NGI este racheta modernizată pentru rețeaua de radare, interceptori și alte echipamente GMD (Ground-Based Midcourse Defense) - în prezent principalul scut antirachetă pentru a proteja Statele Unite de rachetele balistice intercontinentale din partea statelor ostile. SUA operează baze de lansare GMD în sudul Californiei și Alaska. Acest plan ar adăuga o a treia bază în Midwest pentru a contracara amenințări suplimentare.

Alte obstacole tehnice au inclus latența comunicării pe parcursul „lanțului” de sisteme. Contractori precum Lockheed, Northrop Grumman, RTX (n.r. fostă Raytheon) și Boeing au o varietate de sisteme de apărare antirachetă.

Compania SpaceX a lui Elon Musk, care a făcut parte dintr-o licitație pentru contracte Golden Dome alături de producătorul de software Palantir și producătorul de sisteme de apărare Anduril.

Cum va funcționa sistemul

Pentagonul a declarat că adună informații „de la industrie, mediul academic, laboratoare naționale și alte agenții guvernamentale pentru sprijinirea programului Golden Dome”, dar ar fi „imprudent” să publice mai multe informații despre un program în aceste etape incipiente.

Un obiectiv cheie al Golden Dome este de a doborî ținte în timpul „fazei de propulsie”, ascensiunea lentă și previzibilă a unei rachete prin atmosfera Pământului. Își propune să plaseze interceptoare spațiale care pot intercepta mai rapid rachetele care sosesc. Prezentarea a subliniat că Statele Unite „au construit atât interceptoare, cât și vehicule de reintrare (n.r. obiecte spațiale care rezistă temperaturilor și forțelor extreme de la reintrarea în atmosferă)”, dar nu au construit niciodată un vehicul care să poată face față căldurii reintrării în timp ce vizează o rachetă inamică.

Ultimele linii de apărare, denumite „stratul inferior” și „Apărarea pe zonă limitată”, vor include radare noi și sisteme actuale, precum sistemul de apărare antirachetă Patriot și un nou lansator „comun” care va lansa interceptoare actuale și viitoare împotriva tuturor tipurilor de amenințări.

Aceste sisteme modulare și relocabile ar fi proiectate pentru a reduce la minimum dependența de locațiile pregătite, permițând implementarea rapidă în mai multe teatre de operațiuni.

