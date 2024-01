Trezoreria va pompa 125 miliarde de dolari in cele mai mari noua banci din SUA

Administratiei Bush va investi aproximativ 125 de miliarde de dolari in noua dintre cele mai mari banci din SUA, printre care se numara Citigroup si Goldman Sachs Group, informeaza Bloomberg.com.

Masura face parte din planul de 700 miliarde de dolari menit sa salveze sistemul bancar american. Acesta a fost propus de Henry Paulson, secretarul Trezoreriei, si Ben Bernanke, presedintele Rezervei Federale, si a fost adoptat de Congresul american.

Alaturi de cele doua banci, din cele 125 de miliarde de dolari vor mai fi sprijinite Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley, State Street si Bank of New York.

Exemplul SUA a fost urmat si de statele din Uniunea Europeana, a caror efort financiar de salvare a sistemului bancar continental se va cifra la 1.700 miliarde de euro.