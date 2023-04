Destinațiile cu plaje spectaculoase din Europa care sunt adesea ignorate de turiști

A început deja numărătoarea inversă până la concediul de vară, astfel că românii au intrat deja în febra căutărilor locului ideal pentru o vacanță petrecută la mare, lenevind la plajă, fără nicio grijă pe lume.

În cazul în care doriți să vă îndreptați atenția spre destinații noi, există o categorie la care poate nu v-ați gândit, dar foarte accesibilă și spectaculoasă, în Europa: golfurile.

Scăldate de soare, cu port de agrement, restaurante pe malul apei, nisip auriu, activități nautice pentru întreaga familie, cele mai frumoase golfuri din Europa oferă toate ingredientele pentru o vacanță perfectă, conform europeanbestdestinations.com.

1. Golful Cavtat, Regiunea Konavle - Croația

Golful Cavtat a fost votat de turiști ca fiind cel mai frumos din Europa. Întregul oraș Cavtat este cufundat în verdeața specifică zonei mediteraneene, cu pinii care se ridică peste mare. Golful Cavtat nu este doar un refugiu pentru bărci, ci și pentru oamenii care doresc să scape de aglomerație și zgomot și să lenevească sub palmieri sau într-un mic restaurant intim. Golful are plaje mici, dar serviciile turistice sunt de înaltă calitate.

A view of Cavtat, Croatia from across the bay [1600 x 1063][OC] #Village #Gorgeous pic.twitter.com/XEw1y4cjyh — Explore the world! (@Traversed) November 3, 2017

2. Golful La Concha, San Sebastian - Spania

Casele din golful La Concha sunt amplasate pe stâncile verzi, cele două plaje au nisip auriu și fin, există piste de biciclete pentru pasionați și loc din plin pentru plimbări. Este renumit pentru gastronomie, pentru calitatea vieții, a școlilor, dar și pentru viața culturală.

Bay of La Concha, Spain pic.twitter.com/XyNIU4Kv4A — Earth (@SunsetsAfrican) October 29, 2021

3. Golful Îngerilor, Nisa - Franța

Golful Îngerilor din Franța amintește de Los Angeles deoarece au povești asemănătoare. Conform mitologiei, îngerii au adus pe malul din Nisa o barcă în care era trupul unui martir. Pescarii din zonă au altă poveste, susțin că ei au botezat așa golful referindu-se la „îngerii de mare”, numele rechinilor inofensivi pe care obișnuiau să îi prindă acolo.

Golful Îngerilor este cu adevărat un loc de vacanță paradisiac, deoarece este mărginit de 5 orașe de o frumusețe rară: Antibes-Juan-les-Pins, Nisa, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Saint-Laurent-du-Var.

The Promenade des Anglais is an avenue that runs along the coast of the Bay of Angels (Mediterranean Sea), in the city of Nice, France. pic.twitter.com/F3jBLQK9J9 — The Amazing Places (@theamazingplcs) December 17, 2021

4. Golful Carvoeiro, Algarve - Portugalia

Plaja Carvoeiro este una dintre cele mai frumoase plaje din Europa. Situat în Lagoa, în sudul Portugaliei, este unul dintre cele mai apreciate golfuri din Europa. Carvoeiro este o destinație ideală pentru familii vara si pentru cupluri primăvara și toamna. Casele de pescari sunt construite chiar pe plajă, unde există și peșterile secrete, așa că ar trebui să vă rezervați un tur la Peșterile Benagil.

De asemenea, găsiți numeroase restaurante cu terase pe care se cântă muzică live, unde se fac cocktailuri colorate și unde se fac la foc automat platouri apetisante cu fructe de mare.

#Carvoeiro’s history, in #Algarve dates back to the 16th century, when pirates ruled in the bay. The steep coast was a perfect shelter for them. For the following centuries it was just a sleepy fishing town. It was built on rocky cliffs, which makes the town looks beautiful! pic.twitter.com/CslcO4Hu1c — My Beautiful Country 🇵🇹 (@alentejo_1970) May 18, 2021

5. Golful Bogliasco, Liguria - Italia

Considerată una dintre bijuteriile ascunse ale Italiei, Bogliasco este o destinație plină de culoare, la câțiva kilometri de Genova, în regiunea italiană Liguria și, prin urmare, nu departe de Cinque Terre.

Cu casele sale în culori pastelate, apele turcoaz, restaurantele cu priveliști uluitoare, palmieri, lămâi, măslini, galeriile de artă, terasele cu Aperol, pastele cu trufe, cu fructe de mare sau alla genovese, o vacanță în Bogliasco este cu adevărat o experiență de neuitat.

Bogliasco is a comune in the Metropolitan City of #Genoa in the Italian region Liguria, located about 11 kilometres southeast of Genoa, #Italy. Beautiful! pic.twitter.com/Bw8Y4jyiXS — European Beauty (@MagicalEurope) September 7, 2019

6. Golful Girolata, Corsica

Golful Girolata este înconjurat de stânci și plaje mici, fiind un sat medieval locuit de pescari. Locația este ideală dacă vă doriți o vacanță în natură. Puțini știu că este situat lângă un vulcan subacvatic străvechi.

GIROLATA BAY IN NATURAL RESERVE OF SCANDOLA, CORSICA, FRANCE 🇫🇷 pic.twitter.com/1gLY3qrhm1 — Laura & World ✈️🌎 (@Lauuu466) July 22, 2017