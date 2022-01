Gomag Virtual Summit dă tonul evenimentelor pentru business și eCommerce, pe 14-18 februarie

Ajuns la cea de-a sasea editie, Gomag Virtual Summit 2022 are loc in perioada 14-18 februarie, sub forma unor sesiuni video live accesibile pentru cei inregistrati. Echipa Gomag a dat startul inscrierilor la primul eveniment online pentru business si eCommerce din acest an.

Scena virtuala a Gomag Virtual Summit 2022 va fi ocupata de speakeri care inspira, precum Sorin Sfetcu, Ana-Maria Ilie, Adrian Dragomir, Lorand Soares Szasz si multi altii.

Accesul la sesiunile live este gratuit, iar evenimentul se desfasoara in circuit inchis, pe Zoom si in comunitatea Gomag.

Gomag Virtual Summit 2022, evenimentul care te face sa te indragostesti de eCommerce

Prima zi a summit-ului din acest an este exact 14 februarie. E un moment mai mult decat prielnic sa intelegi si sa te bucuri de oportunitatile pe care comertul online le aduce in viata ta, fie ca esti in postura de cumparator, fie in cea de antreprenor.

Primele sesiuni incep cu date si inspiratie astfel incat un business online in Romania anului 2022 sa isi poata consolida fundatia necesara pentru succes: planul de afaceri si marketing in acest an.

Iar pe parcursul celor 5 zile de Gomag Virtual Summit, scopul organizatorilor este sa ofere idei, formule si sfaturi de bun simt atat pentru optimizarea afacerilor online spre succes si profit, cat si pentru optimizarea experientelor pe care fiecare dintre noi le avem atunci cand facem cumparaturi online.

Sesiunile live sunt accesibile oricarei persoane interesate de domeniul eCommerce, atat oameni de afaceri cu business-uri existente, oameni de marketing si vanzari, creatori de continut, precum si viitori antreprenori, ce planuiesc sa lanseze in acest an un business propriu.

Inscrierea este gratuita, iar participarea live este incurajata. Accesul la inregistrari este contra-cost, insa pana in 13 februarie poti profita de oferta Early Bird.

Cine sunt speakerii Gomag Virtual Summit 2022

La fel ca in editiile anterioare, speakerii prezenti la summit sunt exclusiv oameni care au experiente interesante in business si online.

Sesiunile evenimentului online au subiecte variate din aceasta paleta de interese: mindset de business, strategia de marketing online, SEO pentru magazine online, metode de plata diversificate, date si trenduri eCommerce 2022, scalarea unei afaceri, aspecte legale eCommerce, automatizari si managementul echipelor etc.

Pe scena virtuala a Gomag Virtual Summit 2022 vor fi prezenti antreprenori si experti precum Elvis Floroiu (ZOTIS), Dorin Boerescu (2Performant), Ana-Maria Udriste (Avocatoo.ro), Laura Vizir (TBI Bank), Cosmin Costea (eComMasters), Calin Iepure (bizz.club), Andrei Radu (GPeC), Iulian Ghisoiu (TargetWeb), Ionut Patrascoiu (FameUp) etc. Lista este in curs de actualizare!

Evenimentul are loc exclusiv online, pe Zoom si in comunitatea Gomag. Link-ul de acces este trimis pe mail dupa inscriere, iar participantii vor fi notificati in fiecare dimineata a celor 5 zile de summit privind orarul sesiunilor zilnice.

Moderatorul sesiunilor live este Cosmin Daraban, CEO Gomag, care va sustine si 2 sesiuni live extraordinare in cadrul acestei editii.

Vrei sa ramai la curent cu ceea ce iti pregateste 2022 pentru marketing si eCommerce?

Participa si tu la Gomag Virtual Summit, primul eveniment online dedicat din acest an!

Despre organizatorii Gomag Virtual Summit

Gomag este una dintre cele mai populare platforme eCommerce autohtone, platforma pe care vand aproape 2500 de magazine online din toate industriile. Printre clientii acesteia se numara MindBlower.ro, ProduseCosmetice.ro, SuperMercato, MagazinTraditional, Polti, SportPartner, DualStore, Aqualine, Boromir Market, Photosetup, e-acumulatori si multi altii.

Platforma se diferentiaza de concurenta prin functionalitati native exclusive pentru piata romaneasca, precum modulul de creare landing page & blog direct in platforma, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator tema si +150 de aplicatii presetate.

Inregistreaza-te acum summit.gomag.ro.

