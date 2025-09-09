Noua conferință Gomag dedicată strategiilor de vânzări digitale are loc online, pe 17 septembrie

Gomag organizează cea de-a doua ediție a conferinței Secretele Ofertei Online, un eveniment 100% online dedicat antreprenorilor, marketerilor și celor interesați să genereze vânzări profitabile prin oferte online.

Pe 17 septembrie, trei speakeri de top vor dezvălui tactici concrete și recomandări personalizate pentru a construi oferte irezistibile - complet gratuit.

Te așteaptă zeci de informații acționabile și insight-uri fresh, direct de la sursă, prezentate într-un stil energic „no-bullshit”; doar informații practice, fără teorie în exces.

Înscrierile sunt deschise și gratuite, iar înregistrările vor fi disponibile ulterior doar contra-cost.

Imediat după înscriere, participanții pot vedea oferta Early Bird - valabilă până în dimineața zilei de 17, și pot alege nivelul de acces dorit.

Statisticile nu mint: eCommerce-ul e o oportunitate, dar nu toți o valorifică la maximum

În România, piața de eCommerce a fost estimată la o valoare de 11,7 miliarde de euro în 2024, reprezentând 3,4% din PIB, potrivit raportului European E-commerce 2024, citat de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO).

Datele publicate de INS afirmă și faptul că 72,9% dintre utilizatorii de internet din România au făcut achiziții online în 2024.

În medie, cumpărătorii vizitează doar 9 magazine online pe parcursul unui an, dar cu o frecvență ridicată - de 3‑4 ori pe săptămână. Media e cifra 9, dar numărul de magazine existente e, de fapt, uriaș.

Un raport de la IBISWorld estimează că industria eCommerce din România include aproximativ 15.895 afaceri online în 2025 - adică magazine ce operează în comerțul electronic (inclusiv prin internet, corespondență etc.)

Având în vedere toate aceste statistici, cum învață magazinele online să se diferențieze și să împingă în piață oferte care chiar vând?

Cum reușesc să atragă atenția și să loializeze categorii de public cu vaste nevoi, dorințe și forțe de cumpărare?

Secretele Ofertei Online: de la simpla reducere, la campanii care aduc profit

Un maraton fără pauză de sesiuni video live, conferința este gândită pentru toți cei care vor să înțeleagă și să aplice mecanismele reale din spatele ofertelor profitabile:

▶ Oameni de vânzări - Vei învăța direct din experiențele celor care au demonstrat că știu să vândă.

▶ Antreprenori și viitori antreprenori - Înveți cum să transformi o idee într-un plan de campanie concret, care să îți crească profitul și să îți diferențieze brandul.

▶ Agenții și marketeri - Îți completezi arsenalul de cunoștințe despre ce face un client să spună „da”.

▶ Freelanceri și consultanți - Înveți să creezi oferte mai atractive și să îți poziționezi serviciile ca soluții clare și profitabile pentru clienții tăi.

Printre subiectele abordate se numără secrete din psihologia ofertelor - cum declanșezi dorința de cumpărare în câteva secunde, storytelling în promoții + calendar de campanii, AI și automatizarea, cum construiești oferte potrivite fiecărei etape din customer journey sau sales funnel-ul ascuns pentru un flux constant de vânzări, inclusiv cu Google, Facebook, TikTok și email.

Sesiunile zilei vor fi transmise live și vor fi disponibile online indiferent în ce colț al lumii te afli - așadar nu e nevoie să faci cheltuieli suplimentare cu transport, cazare sau participarea propriu-zisă la eveniment.

Mai mult, simpla înscriere îți oferă acces la un bonus exclusiv de participare, sub forma unui checklist PDF gratuit, pentru optimizarea ofertelor.

Cei 3 experți ce vor vorbi pe scena virtuală a conferinței sunt Cosmin Dărăban, CEO & Co-Founder Gomag, Rareș Bănescu, Founder theMarketer și Andreea Rusz, Team Leader Customer Support Gomag.

Sunt programate 5 sesiuni în total, una după cealaltă, iar agenda evenimentului este în curs de actualizare. Participanții primesc informații complete pe email, înainte și în ziua conferinței.

Tu cât la sută ești mulțumit de performanța ofertelor tale? Simți că afacerea ta poate mai mult, dar nu știi unde să intervii? Nu mai pierde banii pe campanii care nu convertesc!

Înscrie-te la Conferința digitală Secretele Ofertei Online - totul se întâmplă online și ai acces la live-uri gratuit.

Despre Gomag

Gomag este una dintre cele mai populare platforme eCommerce autohtone, pe care vând peste 4500 de magazine online din toate industriile. Printre clienții acesteia se numără PetPal, Supermercato, EVOhoreca, DualStore, Sportselect, Scandia, Boromir Market, Photosetup, MotoMus, Clinica Sante și mulți alții.

Platforma se diferențiază de concurență prin funcționalități native exclusive pentru piața românească, precum servicii dedicate de plată și livrare prin GPayments și GShipments, instrumentul de automatizare marketing Gomag Campanii Google Ads, Gomag Insights, modulul de creare landing page & blog direct în platformă, Gomag Prompt pentru generare descrieri de produse cu AI, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator temă și 180+ de aplicații presetate.

Descoperă detalii aici https://www.gomag.ro/preturi

