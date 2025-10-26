Cele cinci cuvinte care ar trebui sa le dea fiori celor de la Google

Autor: Constantin Pescaru
Luni, 02 Februarie 2015, ora 17:36
Foto: Twitter/Kirt McMaster

Google este amenintat de o companie care ar putea sa acapareze unul dintre cele mai importante produse ale sale.

"Vom indeparta Android de Google": aceste cinci cuvinte au fost rostite de Kirt McMaster (foto), directorul executiv al Cyanogen, intr-un interviu acordat jurnalistilor de la Wall Street Journal.

Firma pe care o conduce are un proiect important in derulare, anume crearea unei versiuni modificate de Android.

Iar aceasta declaratie ar trebui sa le dea fiori celor de la Google, noteaza Business Insider

Sistemul de operare poate fi modificat

Sistemul de operare Android este "open source", codul sau fiind disponibil "la liber". Cu alte cuvinte, orice companie poate prelucra acest cod si ii poate aduce modificari, astfel incat sa isi creeze un sistem de operare propriu.

De exemplu, unii parteneri ai Google au facut deja acest lucru. Samsung si HTC au combinat software-urile lor cu versiunea de baza a Android pentru a-si promova propriile aplicatii, insa nu au adus schimbari uriase.

Pe de alta parte, Amazon s-a folosit de platforma Android, insa a adus modificari foarte mari, avand in vedere ca nici macar nu include magazinul de aplicatii Google Play Store.

Ce plan are Cyanogen

Dar cei de la Cyanogen au in minte cu totul altceva. Compania are o finantare de 100 de milioane de dolari, din care 70 de milioane ar fi venit de la Microsoft, rivalul Google.

Business Insider mentioneaza ca Cyanogen a facut Android sa fie mult mai bun: e mai "curat", mai usor de utilizat, actualizarile sunt facute mai repede, iar producatorii chinezi de telefoane par sa cocheteze din ce in ce mai mult cu aceasta versiune.

Daca Cyanogen isi ia si mai mult elan, controlul Google asupra Android ar putea fi limitat.

Dar gigantul IT nu sta cu mainile in san, asa ca incearca sa restrictioneze mai mult contractele cu partenerii. Inca din septembrie, oficialii Google spuneau ca viitoarele contracte in ceea ce priveste Androidul ii vor obliga pe parteneri sa plaseze mai multe dintre aplicatiile sale pe ecranul de start al dispozitivelor.

In orice caz, realitatea este ca dominatia Google pe piata de telefoane este amenintata serios.

