SUA ar putea interzice aplicatia chinezeasca TikTok, foarte populara in randul adolescentilor

Pompeo nu a oferit alte informatii intr-un interviu acordat postului Fox News , anuntand ca nu vrea sa-l ia prin surprindere pe presedintele Donald Trump Congresmeni americani si-au exprimat ingrijorarea fata de gestionarea de catre TikTok a datelor utilizatorilor, subliniind ca se tem de faptul ca China obliga intreprinderi chineze sa coopereze in colectarea de informatii de catre serviciile de informatii, controlate de catre partidul Comunist Chinez (PCC, unic).TikTok - care apartine unei firme chineze, dar care nu este disponibila in China - si-a subliniat independenta cu scopul de atrage utilizatori din intreaga lume.Pompeo face aceste declaratii intr-o atmosfera de tensiuni mari intre Washington si Beijing, alimentate de problema Hong Kongului si gestionarea epidemiei covid-19.Pe de alta parte, locuitorii Hong Kongului urmeaza sa nu mai poata folosi in curand TikTok, foarte populara in randul tinerilor, din cauza recentei legi cu privire la securitatea nationala impusa de China, a anuntat societatea luni, relateaza AFP."In lumina evenimentelor recente, am decis sa oprim aplicatia TikTok la Hong Kong ", a anuntat un purtator de cuvant. Google sI Twitter au confirmat luni ca nu mai dau curs cererilor de informatii cu privire la utilizatorii lor formulate de catre Guvernul si autoritatile din Hong Kong, din respect fata de libertatea de exprimare.