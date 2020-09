Unii elevi romani dau dovada de ingeniozitate impotriva scolii online. Cum sunt sabotate aplicatiile esentiale pentru cursurile pe internet

Actioneaza sa le fie viata mai usoara pe moment

Episodul, desi interesant prin ingeniozitate si capacitatea de cooperare informala a elevilor, nu este unul original, aceeasi tactica fiind adoptata de elevii din SUA sau China , chiar de la inceputul pandemiei.Aproape 90% din cele 1,9 milioane de recenzii primite de aplicatia Google Classroom in AppStore sunt de doar o stea din cinci posibile, scorul aplicatiei fiind de 1,5 stele in contextul in care restul recenziilor sunt de cinci stele. Multe din recenziile negative vin din partea elevilor romani, iar in unele dintre acestea este specificata clar intentia de trage in jos scorul general al aplicatiei pentru ca aceasta sa nu mai fie disponibila."Hai sa dam toti o stea sa se scoata", "Mi-a stricat viata. Hai sa ii dam o stea toti sa se scoata poop-ul asta", "Nu mai vreau teme", "Urasc aplicatie asta", "Prea multe teme" sau "Urasc aceasta aplicatie, cine a creat-o uraste copiii", "Nu o pot suporta, imi ocupa timpul liber cu teme nefolositoare", "Mi-a stricat carantina" sunt doar cateva dintre recenziile primite de la elevii romani.Unii dintre acestia chiar explica si de ce nu este buna aceasta aplicatie: "".Valul de comentarii negative a starnit chiar mirarea unor profesori din SUA: "Chiar nu inteleg de unde vin toate recenziile negative pe care aceasta aplicatie le primeste. Nimeni nu mi s-a plans cu privire la faptul ca aplicatia ar merge prost. Folosesc aceasta aplicatie la orele online si chiar ne ajuta".Sigur, nu toata lumea a fost de acord cu strategia comentariilor negative, iar unii elevi chiar au criticat deschis demersul: "Unii nu inteleg cat ne ajuta aceasta aplicatie. Daca nu vreti teme, nu le faceti, nu mai mergeti la scoala frate. E vina mea ca te-ai nascut si ca ai nevoie de educatie ca sa traiesti si sa ai ce manca? Aplicatia e facuta pentru a reusi sa ne sustinem cursurile in timpul carantinei. Daca nu va place scoala ar trebui sa incepeti sa faceti proteste la ministerul Educatiei".Profesorul de matematica , Sorin Borodi, este de parere ca tipul de predare online le permite elevilor sa "triseze" mult mai usor - in sensul de a copia teme, de a nu fi atenti la ore, insa subliniaza faptul, ca aspect pozitiv, ca acest mod de predare le-a dat posibilitatea elevilor sa se dedice materiilor care ii pasioneaza cu adevarat."E oarecum de inteles, unii elevi actioneaza sa le fie lor viata mai usoara. Cel putin pe moment. E o anumita rezistenta, iar in online e mult mai usor de actionat in sensul asta. Va pot spune, si din propria experienta si din cea a colegilor, ca nu am vazut mai multa implicare din partea elevilor, nu vin cu intrebari. La inceput copiilor li s-a parut foarte atractiv acest mod de a tine orele de curs, vorbim aici de primele doua saptamani, apoi, dupa ce acest entuziasm a trecut, am observat ca undeva la 90% din elevi, temele le trimiteau copiate, sau in anumite situatii facute chiar de catre parinti.E descurajant sa vezi aceasta lipsa de constiinta si seriozitate. Nu stiu, e evident ca nu eram pregatiti pentru asa ceva. Daca exista un efect pozitiv in tot aceast experiment, cred ca este acela ca acum elevul are posibilitatea, cu adevarat de data aceasta, sa aleaga sa studieze ce ii place. La materiile care ii plac asista si participa cu adevarat. La restul este foarte usor sa triseze, sa scape de ele. In ceea ce-i priveste pe dascali, se pare ca lucrurile sunt mult mai dificile decat am crezut la inceput, efortul la orele online este mult mai mare decat la predarea clasica, fata in fata", a declarat aceasta.Aceasta strategie de sabotare a aplicatiilor pentru cursurile online isi are originea, deloc surprinzator, in Wuhan, orasul de unde a pornit actuala pandemie globala. La inceputul lunii martie, atunci cand tara noastra raporta primele cazuri, orasul chinez era deja in carantina de saptamani bune iar cursurile se tineau deja in online.Aplicatia Dingtalk a inceptu sa primeasca mii de recenzii negative de la elevii nemultumiti, fapt ce a starnit amuzamentul directorului executiv al companiei. "Daca as fi fost in locul lor si ar fi trebuit sa particip la cursurile online in fiecare zi, probabil ca si eu as fi dat o singura stea aplicatiei", a spus Chen Hang, potrivit presei chineze.Odata cu raspandirea pandemiei pe intreg cuprinsul globului, recenziile negative pentru Google Classroom s-au inmultit. Astfel, daca in data de 19 februarie aplicatia primea o medie de ratinguri de 4,2 stele, incepand cu ziua urmatoare media zilnica a recenziilor a fost de doar o singura stea. Astfel, la inceputul lunii aprilie ratingul general al aplicatiei ajunsese la 2,8 stele, majoritatea celor peste 300.000 de recenzii fiind negative.Expertii in domeniu sustin insa ca recenziile negative nu vor determina automat companiile sa elimine o aplicatie din magazine online. "", a declarat pentru presa canadiana profesoara Ramona Pringle, de la Universitatea Ryerson din Toronto.i", a completat aceasta.