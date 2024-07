CEO-ul Google DeepMind, Demis Hassabis, a comparat nivelurile de IQ ale agenților de inteligență artificială contemporani cu cele ale pisicilor domestice. „Nu am ajuns încă la inteligența unei pisici, ca sistem general,” a remarcat Hassabis, răspunzând la o întrebare despre progresul DeepMind în inteligența generală artificială (AGI).

Cu toate acestea, cercetările avansează rapid, susținute de investiții masive în bani și putere de calcul. Unii se așteaptă ca AGI să depășească inteligența umană în următorii cinci ani.

Discuția publică cu Tony Blair

Demis Hassabis a făcut această comparație într-o discuție publică cu Tony Blair, fost prim-ministru al Marii Britanii, în cadrul Future of Britain Conference 2024, organizată de Institute for Global Change. Hassabis a subliniat că munca sa se concentrează pe AGI, nu doar pe AI. Aceasta oferă o perspectivă asupra modului în care el compară computerele cu pisicile. Deși un AI contemporan poate scrie, picta sau crea muzică într-un mod convingător uman, o pisică obișnuită are mult mai multă inteligență generală.

„În acest moment, suntem departe de inteligența la nivel uman în toate domeniile,” a admis Hassabis. „Dar în anumite domenii, cum ar fi jocurile, AI-ul este mai bun decât cei mai buni oameni din lume.” În ceea ce privește potențialul AI de a ne modela viețile, Hassabis consideră că impactul său va fi la fel de mare ca Revoluția Industrială sau utilizarea focului și a electricității. El crede că AI-ul va accelera descoperirile științifice în energie, știința materialelor, sănătate, climă și matematică – și deja face acest lucru.

Hassabis a menționat și un proiect DeepMind numit Project Astra, care își propune să depășească limitările AI-ului de tip chatbot, precum ChatGPT sau Google Gemini. Project Astra are o conștientizare mai mare a situației, mediului, preferințelor și istoricului utilizatorului, vizând să livreze un „agent AI universal” util în viața de zi cu zi.

Cele mai mari provocări rămase pentru DeepMind și realizarea AGI la nivel uman includ planificarea, memoria, utilizarea instrumentelor și formularea întrebărilor inteligente. CEO-ul DeepMind știe că sunt necesare descoperiri mari și o scalare semnificativă a capacității de calcul pentru ca AGI-urile să atingă niveluri de IQ uman.

