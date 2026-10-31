Gigant tehnologic american, cea mai mare cădere din istorie: A pierdut 482 de miliarde de dolari într-o zi

Un gigant tehnologic din Statele Unite a avut joi, 29 octombrie 2026, cea mai proastă zi din istorie. Acțiunile sale au înregistrat cea mai mare prăbușire la valoarea de piață, cu pierderi de 482 de miliarde de dolari, pe fondul panicii legate de inteligența artificială. Prețul acțiunilor Google a scăzut dramatic, iar compania-mamă, Alphabet, a încheiat joi cu o scădere de peste 12%, ștergând aproape 500 de miliarde de dolari din valoarea sa.

Aceasta reprezintă cea mai mare prăbușire din istoria Google și a doua dintre companiile listate la bursa din SUA, după o scădere de 593 de miliarde de dolari a valorii Nvidia anul trecut, după ce ascensiunea companiei chineze DeepSeek AI a stârnit îngrijorări că firmele americane de inteligență artificială ar putea pierde cursa, potrivit Yahoo Finance.

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Acest lucru vine după ce cele mai recente rezultate ale Alphabet au arătat câștiguri dezamăgitoare în afacerea sa de publicitate în motoarele de căutare și amploarea cheltuielilor sale uriașe pentru inteligența artificială. Dar acționarii sunt îngrijorați că aceste pariuri uriașe s-ar putea să nu se concretizeze și că firma și restul industriei tehnologice s-ar putea să nu își recupereze investiția în inteligența artificială.

Rezultatele au arătat că Google câștigă deja din boom-ul inteligenței artificiale, veniturile din afacerea sa în cloud s-au dublat. Dar investitorii sunt îngrijorați că, în afacerea de căutare, care reprezintă încă o mare parte din câștigurile sale, Google încă nu a văzut cum adoptarea rezultatelor inteligenței artificiale s-a transformat în profit.

Google și directorul său executiv, Sundar Pichai, au încercat să adopte agresiv inteligența artificială (AI), după un început relativ lent față de alte companii precum OpenAI. De exemplu, a început să utilizeze modelul său Gemini pentru a răspunde la multe interogări de căutare - în ciuda faptului că publicitatea în rezultatele căutării a fost o afacere constant uriașă pentru compania-mamă Alphabet.

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„Într-o piață îngrijorată de canibalizarea francizei de către AI, investitorii trebuie să vadă o accelerare a căutărilor, nu o decelerare”, a declarat Dave Wagner, manager de portofoliu la Aptus Capital Advisors. „Cloud-ul este cel care poartă povestea, dar până când căutările nu arată că AI este aditivă, acțiunile probabil se vor tranzacționa în scădere”, conform Independent.

Pierderi masive pentru Google

Compania din Mountain View, California, a raportat un flux de numerar liber negativ de 9,1 miliarde de dolari, față de așteptările analiștilor că se va apropia de pragul de rentabilitate. Eforturile agresive de a crește capacitatea cloud și de a finanța dezvoltarea AI au condus Alphabet la „arderea” a 5,9 miliarde de dolari în trimestrul trecut, prima dată când a intrat în domeniul negativ în 22 de ani ca și companie publică.

Veniturile totale au ratat obiectivele de pe Wall Street: creșterea veniturilor pentru Google Cloud a depășit așteptările, dar nu a fost suficientă pentru a compensa o pierdere de 1,4 miliarde de dolari din publicitate. Al doilea trimestru consecutiv de flux de numerar negativ al Alphabet a reprezentat o schimbare bruscă pentru o companie care a fost mult timp unul dintre cei mai prolifici generatori de numerar din sectorul tehnologic.

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Mai mult, Alphabet încă intenționează să își mărească semnificativ cheltuielile de capital pentru 2027, de la previziunile de cheltuieli din acest an de 195 de miliarde de dolari la 205 miliarde de dolari, a declarat directorul financiar Anat Ashkenazi analiștilor într-o conferință telefonică.

Deși directorii nu au stabilit o cifră pentru cheltuielile din 2027, investitorii erau îngrijorați de o creștere semnificativă. „O cifră de 300 de miliarde de dolari (cheltuieli de capital) ar putea speria piața, deoarece fluxul de numerar disponibil este acum în sfârșit negativ”, a declarat Jeremy Saltsburg, director senior de investiții la Check Capital.

În schimb, rivalul Microsoft, care a raportat și el rezultate miercuri, a înregistrat o creștere a acțiunilor cu peste 5%, alimentată de un flux de numerar liber pozitiv care a depășit estimările analiștilor. Ashkenazi a adăugat că se așteaptă la o presiune pe marjă pe termen scurt din cauza utilizării capacității cloud a terților.

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Valoarea de piață a Alphabet este de 3,46 trilioane de dolari

Venitul net disponibil acționarilor comuni Alphabet a scăzut cu 25%, la 26,17 miliarde de dolari, iar câștigul ajustat pe acțiune, de 2,67 dolari, a ratat obiectivele de pe Wall Street de 3,02 dolari. Rezultatele reflectă costurile uriașe ale dezvoltării inteligenței artificiale, investitorii fiind îngrijorați atât de potențialele cheltuieli excesive, cât și de riscul de a rămâne în urma rivalilor prin faptul că nu cheltuiesc suficient.

Veniturile totale din trimestrul al treilea, de 127,6 miliarde de dolari, au fost sub estimarea analiștilor de 128,2 miliarde de dolari, au arătat datele LSEG. Veniturile din publicitate au fost de 82 de miliarde de dolari, ratând așteptările de 83,4 miliarde de dolari. Directorul executiv Philipp Schindler a atribuit o decelerare mai mare decât se aștepta a creșterii publicității în motoarele de căutare utilizării mai ample a AI Mode, o interfață chatbot pentru motorul de căutare cu care compania încă experimentează pe reclame.

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Google va începe să lanseze reclame în AI Mode pe piețele internaționale, a declarat Schindler într-o conferință telefonică. Alphabet a încercat să compenseze performanța publicitară dezamăgitoare prin promovarea unității sale de cloud computing, în special prin debutul lui Thomas Kurian, CEO al GoogleCloud, ca vorbitor la conferința privind câștigurile.

Veniturile la Google Cloud au depășit estimările și s-au dublat, ajungând la 30,71 miliarde de dolari în al treilea trimestru încheiat la 30 septembrie. Kurian a declarat că vânzările unităților de procesare tensor (TPU) ale Google, care concurează cu cipurile GPU ale Nvidia, au devenit un contribuitor semnificativ la unitatea sa de afaceri. Să menționăm faptul că valoarea de piață actuală a Alphabet din 30 octombrie 2026 este de 3,46 trilioane de dolari, conform NASDAQ.

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