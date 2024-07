Google Glass, in premiera in Romania. Vezi cand vor fi putea fi testati

Ochelarii inteligenti "Google Glass" vor putea fi testati in premiera in Romania, in cadrul evenimentului dedicat solutiilor digitale de business Internet & Mobile World 2013 (IMWorld 2013), ce va avea loc in Bucuresti intre 9 si 10 octombrie.

Acesti ochelari reprezinta un gadget care poate fi activat prin comanda vocala, actionand ca un mini-computer, se precizeaza intr-un comunicat remis Ziare.com.

La eveniment va fi prezent Nick Sohnemann, fondator si managing partner Future Candy, care va prezenta ochelarii Google, si analistul Jan-Keno Janssen, a anuntat Cristian Hossu, Managing Partner al Universum Events, organizatorul IMWorld.

Prezentarea va avea loc in prima zi a evenimentului, pe 9 octombrie 2013, la ora 10:00, iar dupa aceea ochelarii pot fi testati in "Future Corner"-ul expozitiei.

Ochelarii urmeaza sa fie lansati la inceputul anului 2014.

