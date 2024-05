Google îmbunătățește aplicația Find My Device cu noi funcționalități

Aplicația Find My Device, dezvoltată de Google, este un instrument esențial pentru localizarea telefonului, căștilor sau altor dispozitive rătăcite. Aceasta oferă opțiuni de blocare sau resetare de la distanță pentru dispozitivele compatibile, aducând un plus de securitate utilizatorilor.

Cu lansarea globală a rețelei Find My Device, serviciul devine și mai eficient. Acum, utilizatorii pot localiza telefoanele pierdute chiar dacă acestea sunt oprite, precum și căștile wireless sau bagajele dotate cu tag-uri Bluetooth. Pentru a folosi aplicația, este necesară reintroducerea parolei contului Google, o măsură de siguranță importantă, dar care poate încetini procesul.

Autentificare biometrică pentru acces rapid

Pentru a simplifica accesul, Google va adăuga suport pentru deblocare biometrică în aplicația Find My Device. Astfel, utilizatorii vor putea accesa aplicația mai rapid și mai ușor. După actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune din Play Store, utilizatorii trebuie să bifeze opțiunea „Allow Biometric login” la introducerea parolei de acces. Dacă telefonul este configurat pentru autentificare cu amprentă, următoarea utilizare a aplicației va solicita mai întâi autentificarea biometrică. Ocazional, parola va fi cerută pentru confirmarea identității, dar în general, accesul se va face doar prin validarea amprentei.

Ads

Utilizatorii pot opta pentru dezactivarea completă a autentificării prin bifarea opțiunii „Don’t ask again”, permițând accesul la aplicație doar prin deblocarea telefonului. Totuși, această metodă prezintă riscuri, deoarece oricine are acces la telefonul deblocat poate vizualiza și interfața Find My Device.

Google va introduce în curând funcția Remote Lock, care va permite blocarea de la distanță a telefonului pierdut, inclusiv utilizând aplicația instalată pe telefonul unui prieten. Pentru aceasta, este necesară doar introducerea datelor de acces ale contului Google asociat dispozitivului pierdut.

De asemenea, Google lucrează la o variantă Remote Lock care permite blocarea de la distanță a ecranului telefoanelor pierdute, utilizând numărul de telefon și răspunsul corect la o întrebare de securitate. Aceasta va fi utilă în protejarea telefoanelor care nu au activată funcția de blocare a ecranului împotriva accesării neautorizate.

Noua funcționalitate va fi disponibilă printr-o actualizare a serviciului Google Play, urmând să fie accesibilă pe toate dispozitivele care rulează cel puțin Android 10.