Google blochează canalele de Youtube ale Russia Today și Sputnik. De când intră în vigoare măsura

Reprezentanții Google Europe anunță luni, 1 martie, că blochează canalele de Youtube ale publicațiilor Russia Today și Sputnik pe întreg teritoriul european ca urmare a invaziei ruse în Ucraina.

”Din cauza războiului aflat în desfășurare în Ucraina, blocăm canalele YouTube conectate la RT și Sputnik în toată Europa, cu efect imediat. (...)

Echipele noastre continuă să monitorizeze situația non-stop pentru a lua măsuri rapide”, notează Google Europe pe Twitter.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action.