Google a închis o rețea de peste 1,3 milioane de TV box-uri infectate. Producătorul este acuzat că ar fi instalat intenționat malware-ul

Peste 1,3 milioane de TV box-uri și alte dispozitive cu Android ar fi făcut parte dintr-o rețea controlată de la distanță, fără știrea proprietarilor. Google spune că a destructurat rețeaua XCPE și acuză producătorul Videostrong Technology că ar fi pus intenționat software-ul malițios pe dispozitive.

Compania a rupt relațiile cu Videostrong și i-a interzis să mai producă dispozitive Android cu aplicații Google preinstalate.

Problema pornea chiar din software-ul instalat pe aparate. Potrivit Google, în firmware exista o „ușă din spate” care permitea accesul de la distanță la dispozitiv. Mai grav, dacă utilizatorul încerca să elimine componenta infectată, aceasta putea reveni automat după repornire.

TV box-urile puteau fi controlate fără știrea proprietarilor

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Dispozitivele compromise erau folosite pentru mai multe tipuri de activități. Printre ele se numără fraude cu reclame, instalarea altor programe malițioase și folosirea conexiunii la internet a victimei pentru traficul altor persoane.

Cercetătorii au găsit și situații în care atacatorii puteau face capturi de ecran de la distanță, simula apăsări de taste și colecta informații despre conturi, aplicații și dispozitive.

Malware-ul putea chiar să dezactiveze Google Play Protect, una dintre protecțiile principale ale Android împotriva aplicațiilor periculoase.

Cele mai multe aparate identificate erau TV box-uri cu Android TV, dar problema nu s-a oprit aici. Au fost găsite și echipamente pentru telemedicină, sisteme de karaoke și ecrane digitale infectate.

Google susține că Videostrong ar fi ascuns codul malițios astfel încât dispozitivele să treacă testele de certificare, iar malware-ul să fie instalat abia după prima pornire.

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În urma investigației, Google a modificat și procesul de verificare a dispozitivelor pentru a împiedica folosirea aceleiași metode în viitor.

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