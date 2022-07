Functie noua pentru Gmail - Ce lucru util vom putea face direct din mail

Google ar urma sa lanseze o noua functie pentru Gmail, serviciul sau de email.

Astfel, din al treilea trimestru al acestui an, utilizatorii vor putea plati facturile direct din Inbox, arata un document obtinut de publicatia Re/Code, informeaza Engadget.

Functia are in prezent numele de cod "Pony Express", iar momentan nu se stie cu ce companii va colabora gigantul IT.

Insa sursa citata explica modul in care utilizatorii isi vor putea achita darile prin aceasta metoda.

Pentru a te inscrie in "Pony Express", trebuie sa completezi cateva date, cum ar fi numele si prenumele, adresa, CNP-ul sau numarul cardului.

Apoi, la data emiterii facturilor, acestea vor fi trimise pe mail, iar utilizatorul le va putea achita direct din Gmail, prin intermediul unui card de debit sau de credit atasat contului sau Google.

Ultima data cand a fost facut public numarul utilizatorilor serviciului de email a fost in 2012.

La acea vreme erau 425 de milioane de conturi active de Gmail, iar in prezent estimarile arata ca ar fi undeva putin peste 500 de milioane.

