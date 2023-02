Probleme de ordinul "googol" in Italia

Italia e ultima tara, dupa SUA, Canada, Anglia, Franta si China, in care Google are de infruntat probleme legale, cu asa-numitul program "Google Maps Street View" (Harti Google cu vederi la nivelul strazii).

Capitolul cel mai spinos consta in posibilitatea incalcarii dreptului la viata privata al cetatenilor italieni.

Google foloseste pentru aplicatia Street View automobile inzestrate cu patru camere de luat vederi, care filmeaza tot ce se intampla pe strazi, in timpul deplasarii pe trasee specifice.

In urma acestor mici indiscretii ale Google, multe cazuri au ajuns la judecata, cand sotii si-au vazut sotiile in masinile altor barbati, totul gratie acestui program de vederi la nivelul strazii.

Mai mult, Google a recunoscut ca cercetatorii sai au acumulat, in cadrul aceluiasi proiect, date prin WiFi (Internet fara fir), incluzand URL (indicele de identificare a site-urilor web), parole, e-mail-uri si file personale de calculator, dar i-a asigurat pe anchetatori ca niciodata nu a divulgat continutul acestora, urmand sa le stearga permanent, la prima ocazie.

Aceste argumente nu au fost acceptate de justitie. In Italia, procuratura din Roma a deschis o ancheta, care, printre altele va folosi datele prezentate la procesele contra lui Google, in alte tari.

Ads

Raspunsul oficial al purtatorului de cuvant pentru Google a fost: "Ne pare extrem de rau, ca, in mod nepotrivit, am colectat o multime de date personale de pe retelele IT necodificate din Italia. De indata ce ne-am dat seama de ce se petrece cu acest program (Street View) l-am sistat".

Autoritatile italiene au cerut Google sa foloseasca automobile marcate distinct cu emblema companiei, sa comunice in avans, politiei, toate rutele pe care vor lucra, evitand sa inregistreze numerele de inmatriculare ale masinilor si fetele oamenilor, fie ei soferi sau pasageri. Google a promis ca se va conforma.

In luna februarie a acestui an, un judecator din Milano a condamnat trei salariati ai Google pentru incalcarea drepturilor unui adolescent cu autism, cand paratii au filmat o scena in care minorul era abuzat, fizic si verbal, de alti copii.

Publicand acel videoclip pe Internet, Google a realizat niste venituri pe care judecatorul le-a alocat victimei. Cei trei salariati au primit, fiecare, sentinte penale (suspendate) de cate sase luni de inchisoare.

Problema invadarii vietii personale a devenit din ce in ce mai acuta, in special in efortul stavilirii terorismului si a crimelor de drept comun. De aceea, sustinatorii libertatii absolute pe Internet se opun tuturor limitarilor impuse in cazurile similare celui din Italia.

Incidental, cuvantul "google" e derivat, printr-o transcriere incorecta, a termenului matematic "googol", care reprezinta cifra "1", urmata de 100 de zero-uri. Intentia originala a fost o aluzie la numarul enorm de file pe care acest sistem isi propunea sa-l gazduiasca. La ora actuala Google are peste un milion de servere, in intreaga lume.

Ads