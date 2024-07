Google are un concurent pe măsură! OpenAI anunță SearchGPT, un nou motor de căutare bazat pe AI

OpenAI a anunțat lansarea SearchGPT, un motor de căutare inovator bazat pe tehnologia ChatGPT. Acest nou serviciu va fi disponibil inițial în stadiu experimental pentru un număr limitat de utilizatori, cu planuri de integrare a funcțiilor sale în serviciul ChatGPT pe viitor.

Aceasta reprezintă prima amenințare serioasă la adresa serviciilor de căutare tradiționale, precum Google, într-un moment în care tot mai mulți utilizatori sunt nemulțumiți de performanța acestora.

Avantajele SearchGPT

SearchGPT se diferențiază de motoarele de căutare tradiționale prin utilizarea inteligenței artificiale pentru a găsi și organiza informațiile de pe internet. Designul său este organizat pe două coloane, oferind utilizatorilor o experiență de căutare mai structurată și mai eficientă.

Coloana de link-uri: Aici, utilizatorii pot vedea link-urile relevante împreună cu un rezumat al informațiilor disponibile pe aceste pagini.

Coloana de sugestii: În această coloană, utilizatorii pot găsi sugestii de subiecte adiacente căutării inițiale, facilitând explorarea mai aprofundată a subiectului de interes.

După primirea rezultatelor căutării, utilizatorii au posibilitatea de a pune întrebări suplimentare sau de a solicita „răspunsuri vizuale”, o funcție similară cu Google Image Search. De asemenea, tehnologia din spatele SearchGPT este un model de limbaj mare (LLM) bazat pe ChatGPT-4, cea mai recentă versiune utilizată de OpenAI.

Primul test al SearchGPT va include doar 10.000 de utilizatori, urmând ca acest număr să crească în viitor. OpenAI colaborează cu parteneri de renume, precum The Wall Street Journal, The Associated Press și Vox Media, pentru a integra conținut relevant și de calitate în rezultatele căutărilor.

OpenAI nu este singura companie care explorează utilizarea AI în motoarele de căutare. Google a început deja să ofere răspunsuri generate cu AI-ul Gemini în anumite regiuni, iar compania Perplexity oferă un motor de căutare bazat pe AI încă de anul trecut. Site-urile care nu doresc să fie „citite” de SearchGPT pot bloca accesul crawler-elor sale, similar cu politicile actuale pentru Google și alte motoare de căutare.

