Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români. Problema s-a extins și la YouTube sau Gmail

Joi dimineață, 4 septembrie, serviciile Google au fost afectate de o pană care a vizat mai multe produse ale companiei, printre care motorul de căutare, Gmail și YouTube, iar utilizatori din România au raportat probleme.

Site-ul DownDetector, care monitorizează în timp real disfuncționalitățile platformelor online, indică faptul că în România primele semnalări privind indisponibilitatea motorului de căutare Google au apărut în jurul orei 10:20. Persoanele care au încercat să acceseze google.com sau google.ro au primit un mesaj de eroare care anunța că „acest site este inaccesibil”.

Raportările au venit și din alte țări, deși amploarea întreruperii și numărul statelor afectate nu sunt, conform informațiilor disponibile, determinate în acest moment. Pe DownDetector au fost semnalate, pe lângă motorul de căutare, și probleme legate de Gmail și de platforma video YouTube.

Ultima întrerupere majoră care a afectat serviciile Google a avut loc în august 2022, când au fost raportate căderi pentru Search, Maps, Drive și YouTube; atunci, Gmail nu fusese afectat de acea pană.

