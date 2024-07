Google ar putea aduce suportul pentru rețeaua Find My Device pe Pixel Watch

oogle ar putea introduce în curând o nouă funcție pentru utilizatorii Pixel Watch, conform unor referințe găsite în aplicația Pixel Watch, sugerând că suportul pentru rețeaua Find My Device ar putea fi disponibil pe acest dispozitiv. Gigantul tehnologic a lansat rețeaua Find My Device pentru dispozitivele Android la nivel global în aprilie acestui an.

Aceasta utilizează o rețea crowdsourced a tuturor utilizatorilor de Android pentru a localiza smartphone-uri și accesorii, fiind de ajutor în găsirea dispozitivelor pierdute sau rătăcite. Dispozitivul pierdut nu necesită o conexiune la internet pentru a fi urmărit. Un nou raport sugerează că această funcție ar putea fi disponibilă în curând pentru utilizatorii Pixel Watch.

Noul suport Find My Device pentru Pixel Watch

O analiză a APK-ului versiunii 2.5.0.652251118 a aplicației Pixel Watch arată o setare 'Find My Watch', conform unui raport 9to5Google. Aceasta ar permite utilizatorilor Pixel Watch să își blocheze, găsească și chiar să șteargă de la distanță ceasul, chiar și dacă dispozitivul este offline, fără nicio conexiune la internet. Se așteaptă ca această funcție să utilizeze rețelele crowdsourced pentru a localiza dispozitivul.

Ads

În prezent, versiunea actuală a aplicației Pixel Watch permite utilizatorilor doar un buton de scurtătură pentru a deschide aplicația Find My Device. În acest moment, un model Pixel Watch trebuie să fie conectat la smartphone-ul asociat sau să aibă o rețea celulară activă pentru a utiliza cu succes funcția Find My Device.

Noutăți despre Pixel Watch 3

În alte știri legate, se așteaptă ca Google să dezvăluie în curând Pixel Watch 3. Scurgerile anterioare au sugerat că următoarea generație de ceasuri inteligente de la gigantul tehnologic va fi disponibilă în diferite dimensiuni și opțiuni de conectivitate. Modelul de bază Pixel Watch 3 ar putea fi disponibil în dimensiuni de 41mm și 45mm, cu variante atât celulare, cât și Wi-Fi. De asemenea, ar putea exista un model mai mare Pixel Watch 3XL.

La fel ca Pixel Watch 2 existent, Pixel Watch 3 ar putea fi echipat cu un SoC Qualcomm Snapdragon W5 alături de un coprocesor personalizat. Se așteaptă să suporte un chipset ultra-wideband (UWB). Variantele de 41mm și 45mm ar putea primi ecrane cu 2.000 nits și rezoluții de 408 x 408 pixeli și respectiv 456 x 456 pixeli. Versiunea mai mică ar putea avea o baterie de 310mAh, în timp ce opțiunea de 45mm ar putea beneficia de o baterie de 420mAh.

Ads