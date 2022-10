Cele mai cautate 10 intrebari pe Google in 2011

Google publica in fiecare an o lista ce cuprinde cele mai cautate cuvinte pe motorul de cautare. In 2011, cele mai frecvente intrebari au fost din domenii variate, de la medicina la retele de socializare.

Cei de la Business Insider au publicat un clasament al celor mai cautate fraze care incep cu "ce inseamna..." de catre americani.

10. Ce inseamna Google +

Reteaua de socializare de la Google, lansata in acest an, a stranit curiozitatea multora. Primul rezultat dupa aceasta cautare este un articol publicat de Pocket-lint, iar pe locul doi se afla cel aparut pe site-ul companiei fondatoare.

9. Ce inseamna guta?

Cele mai multe cautari realizate in 2011 sunt despre diverse boli, guta fiind una dintre ele. Primul rezultat dupa aceasta cautare este un articol de pe medicinenet.com care explica simptomele acestei maladii.

8. Ce inseamna lupus?

Americanii sunt foarte interesati de sanatatea lor, iar primul lucru pe care il fac inainte sa consulte un medic este sa caute informatii despre respectiva boala pe net. In cazul lupus-lui, primul rezultat dupa aceasta cautare este site-ul asociatiei de profil din SUA.

7. Ce este autismul?

Cea mai cautata boala de catre americani in 2011 a fost autismul, primul rezultat pe Google fiind definitia de pe autismspeaks.com.

6. Ce este dubstep?

Stilul de muzica electronica care a ivadat posturile radio, dubstep-ul, a primit multa atentie si pe Google in acest an. Primul rezultat al cautarii este articolul de pe Wikipedia.

Ads

5. Ce este Skype?

Se pare ca tehnologia reprezinta o mare bataie de cap pentru americanii curiosi. Skype-ul, serviciul pe Internet prin care poti face apeluri video, a fost printre cele mi cautate lucrucri pe Google in 2011.

4. Ce este glutenul?

Glutenul, proteina care se gaseste in fainoase, a aprins imaginatia multor americani, obsedati de diete. Primul rezultat pe Google este de pe un site numit sugestiv whatisgluten.com.

3. Ce este Twitter?

Desi americanii cautau informatii despre reteaua de micro-blogging, primul rezultat pe Google este definitia acestui cuvant, care inseamna "cripit de pasare".

2. Ce este "planking"?

"Planking" este o activitate extrem de raspandita in Australia. Participantii trebuie sa fie imobili, cu mainile pe langa corp si cu fata in jos. Castiga cel care sta nemiscat cel mai mult timp si in cel mai neobisnuit loc. Un om a murit dupa ce a incercat acest lucru, popularitatea acestei activitati crescand vertiginos de atunci.

1. Ce este dragostea?

Eterna intrebare isi are raspunsul pe Google. Primul rezultat dupa aceasta cautare este un articol amplu de pe lve-session.com, iar cel de-al doilea, un playlist de pe Youtube cu cele mai celebre cantece cu acest titlu.

Ads