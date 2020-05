Eroii Internetului: Programul Google prin care copiii invata sa foloseasca Internetul in siguranta si cu incredere

Ziare.

com

Programul poate fi accesat la adresa: https://g.co/EroiiInternetului "Eroii Internetului" este pentru copii cu varste scolare si parintii lor, precum si profesori. "Eroii Internetului" cuprinde o programa despre siguranta online, dedicata profesorilor, lectii digitale ce pot fi folosite in predare si activitati ce pot fi folosite in clasa. De asemenea, platforma ofera un un ghid al familiei, care va ajuta parintii si copiii sa discute, sa invete si sa se gandeasca impreuna la siguranta online.Copii invata sa distribuie prudent informatii - responsabilitatea comunicarii online, ce ai voie sa distribui si cu cine, sa nu se lase pacaliti online, in principal prin a detecta ce este real si fals; cum sa-si securizeze secretele (informatiile personale), conduita pe internet si cum sa fie amabili, pentru a descuraja comportamentul de bullying, sa fie curajosi si deschisi si sa intrebe un adult atunci cand intalnesc ceva suspect pe Internet.Copiii isi pot testa cunostintele astfel invatate in jocul Interland, in care trebui sa strabata cu bine Taramul comorii, Taramul Amabilitatii, Raul Realitatii si Muntele Atentiei, iar dupa ce au trecut cu bine fiecare provocare, vor primi o diploma.Programul "Eroii internetului" este gratuit pentru oricine. Mai mult, in cooperare cu diferiti parteneri, Google va organiza in toata tara seminarii si sesiuni de pregatire pentru profesori, in domeniile sigurantei si securitatii online, protectiei datelor personale si confidentialitatii, conduitei online si cunostinte digitale."Spre deosebire de alte programe de siguranta online, care pun accent pe amenintari si restrictii, "Eroii Internetului" se concentreaza pe educarea abilitatilor si aptitudinilor tinerilor, incurajandu-i sa faca schimbari in bine in jurul lor. Vrem sa-i ajutam pe tineri, parinti si profesori sa navigheze pe Internet cat mai constient, responsabil si in siguranta posibil" - Elisabeta Moraru, Country Manager Google RomaniaLarry Page si Sergey Brin au fondat Google in 1998. De atunci, compania a crescut la peste 50.000 de angajati la nivel global, oferind o gama larga de produse si platforme populare precum Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome si YouTube.In octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mama a Google. Puteti citi mai multe despre misiunea Alphabet aici