Google a primit amenda de 50 de milioane de euro pentru incalcarea confidentialitatii datelor online

Desi suma este mica in raport cu resursele financiare ale Google, amenda provoaca ingrijorare in Silicon Valley, fiind cea mai mare penalitate impusa pentru o astfel de incalcare.Un purtator de cuvant al Google a afirmat intr-un comunicat ca Google va analiza posibile schimbari ale politicii sale."Oamenii se asteapta sa inteleaga si sa controleze modul in care sunt folosite datele lor si am investit in instrumente de top in aceasta industrie pentru a ajuta la acest lucru", arata comunicatul."In acest caz nu a fost vorba daca este necesar consimtamantul pentru publicitatea personalizata, ci despre cum ar trebui obtinut. In urma acestei decizii, vom evalua ce schimbari trebuie sa facem", arata comunicatul.In ianuarie 2019, autoritatea franceza de reglementare CNIL a constatat ca operatorul celui mai utilizat motor de cautare din lume nu asigura o transparenta si o claritate suficienta in modul in care informeaza utilizatorii despre gestionarea datelor lor personale si nu obtine in mod corect consimtamantul acestora pentru reclamele personalizate.Decizia instantei este bazata pe legea General Data Protection Regulation (GDPR) a Uniunii Europene, care a intrat in vigoare in 2018.Legea acorda utilizatorilor un control la bun al datelor lor personale si ofera autoritatilor de reglementare puterea de a impune amenzi de pana la 4% din veniturile lor globale.Curtea suprema administrativa a Frantei - Consiliul de Stat - a confirmat decizia autoritatii de reglementare CNIL in acest caz.