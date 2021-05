Castelul detinut de familia Printului Emanuel von und zu Liechtenstein, cel care l-a ucis pe Arthur, cel mai mare urs brun din Romania, a fost in cursul zilei de joi cadere libera dupa ce romanii au bombardat recenziile cu comentarii negative. Austria , care este si muzeu, era vizitat anual de un numar impresionant de oameni si avea un rating pozitiv pe Google Maps . Punctajul a inceput sa scada rapid, ajungand la 1,8 (din 5, nota maxima). Peste 12.000 de persoane au postat recenzii negative si au acordat o singura "stea" castelului. "Criminalule", "Pentru Arthur", "Rusine, nu suntem de vanzare" - sunt doar cateva dintre comentarii.Printul Emanuel von und zu Liechtenstein este responsabil pentru uciderea lui Arthur, considerat cel mai impozant exemplar de urs brun din Europa. Emanuel von und zu Liechtenstein (42 de ani) domiciliaza in Riegersburg, localitate situata in regiunea austriaca Stiria , unde administreaza un domeniu urias, construit in jurul anului 1100. In acelasi timp, activeaza ca doctor.Printul este un vanator cunoscut in Europa si un colectionar de trofee cu renume printre practicantii acestei indeletniciri.