Google ar putea introduce bannere publicitare pe Gmail

Google testeaza posibilitatea intoducerii de bannere cu anunturi publicitare ilustrate in paginile serviciului de mesagerie electronica Gmail.

Dupa reclama exclusiv textuala, ar putea fi lansata si aceasta varianta de sistem publicitar, cu siguranta mult mai invaziv si mai putin agreat de utilizatori - precizeaza Webnews.

Colosul Google a rezervat acestei optiuni un loc privilegiat in pagina, introducand-o in format de coloana, pe sectiunea din dreapta, adica in imediata vecinatate a textelor e-mail - pozitie strategica, situata in zona vizuala de importanta majora pentru navigatori.

Experimentarea acestei variante publicitare a demarat la sfarsitul saptamanii trecute, pe un segment limitat de utilizatori si s-a confruntat de indata cu promptitudinea numeroaselor critici din partea acestora: daca Google se va decide sa abordeze acest nou tip de publicitate, Gmail va pierde cu siguranta unul din punctele sale forte - interfata curata, fara elemente invazive, usor de utilizat.

Era previzibil ca aceasta miscare sa afecteze in cele din urma si posta electronica, avand in vedere ca serviciul oferit este gratuit, iar afisajul publicitar tinde sa se impuna cu tot mai multa forta in tipologia de marketing construita de Google, subliniaza sursa citata.

