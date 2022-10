Google, criticat ca isi promoveaza browserul Chrome prin spam

Compania Google a fost acuzata ca si-a incalcat propriile reglementari antispam, sponsorizand sute de postari de pe bloguri in efortul de a-si promova browserul Chrome.

Din postarile in care se fac recenzii pozitive programului reiese clar ca sunt sponsorizate de Google, noteaza The Telegraph.

Acestea includ si linkuri sponsorizate care au menirea de a promova termenul "Google Chrome" in rezultatele cautarii de pe motor, incalcand astfel propriile reglementari ale Google privind utilizarea spamului pentru a manipula ierarhia cautarilor.

Danny Sullivan, un expert in motoare de cautare si blogger la Search Engine Land, a descris continuturile care promoveaza Chrome ca fiind "gunoi".

"Google plateste ca sa produca o gramada de gunoi", a declarat acesta, mentionand ca recenziile contin texte identice care s-ar putea aplica oricarui alt browser.

Anul trecut, Google a introdus "Panda", un update al motorului sau de cautare, special facut pentru a penaliza paginile care produc spam, reducandu-le impactul in ierarhii.

"Google nu a convenit niciodata pentru mai mult decat reclame on-line", a declarat un purtator de cuvant al companiei.

"Am evitat in mod constant sponsorizarile platite, inclusiv sa platim bloggerii pentru a ne promova produsele, pentru ca astfel de promovari nu sunt transparente, si nici in interesul utilizatorilor nostri", a explicat acesta.

"Incercam sa vedem ce schimbari putem face astfel incat sa ne asiguram ca acest lucru nu se va mai intampla vreodata", a conchis oficialul.

Chrome, lansat in 2008, este al doilea cel mai popular browser, dupa Internet Explorer, intrecand Mozilla Firefox in noiembrie anul trecut.

Ads