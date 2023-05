Google, data in judecata de fotografi

Compania Google a fost data in judecata de mai multe asociatii patronale reprezentand fotografi si designeri pentru reviste pentru incalcare de copyright.

Fotografii acuza gigantul ca a scanat milioane de carti si reviste pentru a le include in proiectul Google Books, informeaza TopNews.

Procesul a fost deschis de Societatea Americana de Fotografi de Presa, Ghilda Artistilor Grafici, Asociatia Fotografi Profesionisti din America si Asociatia Nord-Americana pentru Fotografie de Natura, dar si de cativa fotografi individuali.

Fotografii cer daune pentru lucrarile care apar printre cele 12 milioane de carti si alte publicatii scanate de Google "in mod ilegal", in conditiile in care acestia nu sunt platiti pentru munca lor.

Asociatiile de fotografi au dorit initial sa se alature unui proces deschis de autorii de texte scanate de Google, insa pentru ca instanta nu le-a permis acest lucru, au demarat un alt proces.