Google isi construieste propriul sau oras langa sediul central al companiei din Silicon Valley. Vor fi peste 1.800 de locuinte

Compania a prezentat in aceasta luna propunerea pentru Middlefield Park, un campus modernizat cu o suprafata de 161.874 de metri patrati din orasul Mountain View, California, unde se afla in prezent sediul central al Google. Planul include o retea de parcuri, spatii comerciale, birouri, o piscina publica si terenuri de sport.Google intentioneaza sa creeze pana la 1.850 de locuinte, iar 20% dintre acestea vor fi la preturi accesibile. Anuntul referitor la locuinte urmeaza unui angajament de 1 miliard de dolari pe care Google l-a facut anul trecut cu privire la locuintele din zona golfului San Francisco, care a inclus modificarea destinatiei unor terenuri pentru a construi 15.000 de case noi pentru niveluri de venit variate, inclusiv case destinate familiilor cu venituri mici si medii.Noile planuri ale Google referitoare la campus vin intr-un moment in care viitorul cladirilor de birouri este incert. Niciuna dintre companiile majore de tehnologie nu a chemat angajatii inapoi la munca in SUA, pe fondul epidemiei de coronavirus in curs de desfasurare, iar Google insasi nu cere angajatilor sa se intoarca la munca pana in iulie 2021.Dar Google nu este singura care isi reafirma angajamentul fata de spatiile de birourile. Luna trecuta, Amazon a anuntat ca intentioneaza sa-si extinda spatiile de birouri cu sase "hub-uri tehnologice" din SUA, urmand sa investeasca 1,4 miliarde de dolari pentru construirea birourilor si sa creeze 3.500 de locuri de munca.Si Facebook a semnat in luna august un acord pentru un spatiu urias de birouri in cladirea Farley din New York. Spatiul de birouri se intinde pe 730.000 de metri patrati si Facebook a spus la momentul respectiv ca va fi utilizat pentru extinderea operatiunilor de inginerie ale companiei in New York.Citeste si: