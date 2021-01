Google opreste toate reclamele politice pana dupa preluarea mandatului de presedinte al SUA de catre Joe Biden

Printr-un e- mail - semnalat mai intai de Axios - la care a avut acces agentia de presa citata, Alphabet precizeaza ca decizia a fost luata ca urmare a violentelor de saptamana trecuta, de la Capitoliul din Washington, sediul Congresului Statelor Unite, pe care le numeste "evenimente fara precedent".Intreruperea vizeaza toate reclamele care se refera la impeachment - procedura de demitere a presedintelui american de catre Congres, la inaugurare sau la protestele de la Capitoliu. Masura va intra in vigoare incepand de joi; nu sunt exceptate nici organizatiile de stiri, nici reclamele comerciale.Google a anulat in 10 decembrie anul trecut o interdictie temporara privind reclamele legate de stiri, intrata in vigoare dupa inchiderea urnelor la alegerile prezidentiale americane din noiembrie pentru a impiedica dezinformare si alte abuzuri pe platformele sale online.Si reteaua sociala Facebook a sistat reclamele politice dupa alegeri, permitandu-le pentru scurt timp doar in preajma alegerilor pentru Senatul SUA desfasurate luna aceasta in statul Georgia.O purtatoare de cuvant a Google a declarat ca firma a utilizat o versiune limitata a politicii privind "evenimentele sensibile" incepand cu asaltul unor manifestanti asupra Capitoliului, din 6 ianuarie; nu au mai fost permise reclamele care se refereau la violentele motivate politic. Google urmareste interzicerea continutului care poate exploata evenimente cum ar fi urgentele sanitare sau dezastrele naturale.In e-mailul prezentat de Reuters, Google le reaminteste agentiilor de publicitate si politica sa impotriva reclamelor care incita la ura sau violenta. "Avand in vedere evenimentele de saptamana trecuta, suntem extrem de vigilenti privind aplicarea regulilor la orice reclame care pot fi interpretate rezonabil ca incalcari ale acestei limite", arata gigantul serviciilor internet.