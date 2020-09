Ce nu poate oferi Google Classroom. Limitele aplicatiilor esentiale pentru cursurile online: "Apropierea de elev, increderea si motivatia esentiale invatarii nu se pot transmite online"

Daca privesti ora de curs ca un spectator, nu te schimba in mod fundamental

Google Classroom revizuita negativ de elevii romani

Mult hulita in magazinele online, aplicatia Google Classroom, una dintre principalele aplicatii folosite de catre elevi si profesori pentru desfasurarea cursurilor online, nu poate depasi totusi limitele si limitarile procesului educational online, sunt de parere profesorii."Nu cred ca educatia se poate face online. Cred ca prin aceasta structura se pierde foarte mult din ceea ce inseamna scoala. Scoala inseamna conexiune, inseamna apropiere, trebuie sa fii aproape de copilul acela, sa-l intelegi, sa-ti adaptezi metodele din mers. Lucrurile acestea nu se pot intampla deloc in sistem online. Acest sistem poate fi utilizat doar ca avarie. Sigur, suntem intr-o situatie extraordinara, nu avem alternative, trebuie sa facem ceva, dar in opinia mea nu cred ca se poate vorbi despre scoala online, in adevaratul sens al cuvantului. Noi nu putem sa facem educatie eliminand factorul uman, eliminand oamenii, profesorii. Vorbim de elemente cheie in educatie.Am tot auzit in ultima perioada ideea aceasta ca putem, ca ar fi o solutie crearea unei platforme in care sa avem orele de curs create de catre cei mai buni profesori. Sigur, o ora poate fi mai mult sau mai putin interesanta, poate fi construita mai atragator sau nu. Dar s-ar putea ca o ora construita mai simplu, dar de profesorul pe care-l are copilul la clasa sa fie mai valoroasa decat o ora creata de un strain. Pentru ca apropierea, conexiunea aceasta cu elevul este extrem de importanta, mai ales cand este vorba de copii pana in clasa a XII-a", a declarat profesoara Cristina Tunegaru.In opinia acesteia, in cadrul orelor online elevii inceteaza sa mai aiba un rol activ, participand mai degraba ca spectatori."Eu am fost studenta a unei universitati britanice, unde era oferit acest serviciu, adica ce se intampla la noi in sistemul hibrid. Adica aia transmiteau cursurile si cine lipsea din clasa le putea urmari online si putea chiar participa la discutie, asta in contextul in care tehnologia era foarte bine pusa la punct. Insa si studentii, si copiii, reactioneaza la fel, atunci cand esti implicat activ in propria invatare, cand inveti tu, colaborand cu ceilalti, cand esti intr-o discutie inveti altfel. Toata activitatea educationala devine una formatoare. Te schimba. Dar daca privesti ora de curs ca un spectator e ca si cum te-ai uita la un film, ramai cu foarte putine lucruri, nu te schimba in mod fundamental, pentru ca tu nu ai participat in mod activ, nu ai fost acolo actor la propria educatie", a spus aceasta.In opinia profesoarei Cristina Tunegaru, orele online se muleaza mult mai bine pentru elevii autodidacti, care au descoperit placerea de a invata anumite lucruri. Pentru acestia, aceste ore au mai degraba rolul, important de altfel, de a-i ghida, de a-i ajuta in momentele dificile etc."Deosebit de importanta in educatie este motivatia elevului. Cand un copil este extrem de pasionat de un subiect, el are deja motivatia, stie ce vrea sa urmareasca, stie de ce deschide pagina unei carti, este acolo ochi si urechi. In mod obisnuit copiii nu sunt extrem de motivati, si adeseori rolul unui bun profesor este tocmai sa le insufle aceasta motivatie. Iar la scoala, in acest mediu institutional, in care exista si o apropiere de profesori si de colegi, se poate crea o motivatie. De la distanta este insa foarte greu sa faci acest lucru. Am discutat cu parinti ai unor copii de clasa primara, care le-au spus ca la inceput, in perioada aceea martie-aprilie, erau foarte interesati sa rezolve teme, sa trimita exercitiile rezolvate, dar ca, pe parcurs, si-au pierdut interesul, pentru ca munca lor nu avea nicio finalitate. Lucrau, faceau teme, le trimiteau, dar pur si simplu simteau ca e o activitate ce ramanea in aer. Si atunci se pierdea orice urma de motivatie, asta desi erau copii foarte buni si interesati de scoala", a subliniat aceasta.Profesorul de matematica Sorin Borodi este de parere ca tipul de predare online le permite elevilor sa "triseze" mult mai usor - in sensul de a copia teme, de a nu fi atenti la ore, insa subliniaza faptul ca acest mod de predare le-a dat posibilitatea elevilor sa se dedice materiilor care ii pasioneaza cu adevarat."Va pot spune, si din propria experienta si din cea a colegilor ca nu am vazut mai multa implicare din partea elevilor, nu vin cu intrebari. La inceput, copiilor li s-a parut foarte atractiv acest mod de a tine orele de curs, vorbim aici de primele doua saptamani, apoi, dupa ce acest entuziasm a trecut, am observat ca undeva la 90% din elevi, temele le trimiteau copiate, sau in anumite situatii facute chiar de catre parinti.E descurajant sa vezi aceasta lipsa de constiinta si seriozitate. Nu stiu, e evident ca nu eram pregatiti pentru asa ceva. Daca exista un efect pozitiv in tot acest experiment, cred ca este acela ca acum elevul are posibilitatea, cu adevarat de data aceasta, sa aleaga sa studieze ce ii place. La materiile care ii plac asista si participa cu adevarat. La restul este foarte usor sa triseze, sa scape de ele. In ceea ce-i priveste pe dascali, se pare ca lucrurile sunt mult mai dificile decat am crezut la inceput, efortul la orele online este mult mai mare decat la predarea clasica, fata in fata", a declarat aceasta.Recent s-a putut observa ca aplicatiile esentiale pentru desfasurarea cursurilor online, precum Google Classroom, sunt revizuite negativ de catre elevii romani in speranta ca, dupa un numar suficient de mare de recenzii negative, ele vor fi scoase din magazinele online.Aproape 90% din cele 1,9 milioane de recenzii primite de aplicatia Google Classroom in AppStore sunt de doar o stea din cinci posibile, scorul aplicatiei fiind de 1,5 stele in contextul in care restul recenziilor sunt de cinci stele. Multe din recenziile negative vin din partea elevilor romani, iar in unele dintre acestea este specificata clar intentia de a trage in jos scorul general al aplicatiei pentru ca aceasta sa nu mai fie disponibila."Hai sa dam toti o stea sa se scoata", "Mi-a stricat viata. Hai sa ii dam o stea toti sa se scoata poop-ul asta", "Nu mai vreau teme", "Urasc aplicatie asta", "Prea multe teme" sau "Urasc aceasta aplicatie, cine a creat-o uraste copiii", "Nu o pot suporta, imi ocupa timpul liber cu teme nefolositoare", "Mi-a stricat carantina" sunt doar cateva dintre recenziile primite de la elevii romani.Unii dintre acestia chiar explica si de ce nu este buna aceasta aplicatie: "Cea mai naspa aplicatie ever... nu recomand... veti primi mereu teme aici si lectii si alte lucruri... nu instalati" sau "Foarte proasta.. nu are rost sa faceti scoala daca aveti scoala vietii".Valul de comentarii negative a starnit chiar mirarea unor profesori din SUA: "Chiar nu inteleg de unde vin toate recenziile negative pe care aceasta aplicatie le primeste. Nimeni nu mi s-a plans cu privire la faptul ca aplicatia ar merge prost. Folosesc aceasta aplicatie la orele online si chiar ne ajuta".