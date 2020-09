Studiu: Cautarile pe Google pot ajuta la identificarea viitoarelor focare de COVID-19

Acestia au comparat cautarile pe Google legate de pierderea gustului, mirosului si aparitia diareei cu infectarea cu COVID-19, in 15 state americane de pe 20 ianuarie pana pe 20 aprilie.Folosind instrumentul Google Trends, acestia au descoperit un volum mare de cautari corelate cel mai adesea cu cazuri din New York, New Jersey si California, Massachusetts si Illinois - state cu rate mari de infectare - trei sau patru saptamani mai tarziu.O persoana care are dureri de stomac si cauta tratament pe Google ar putea fi de ajutor, scrie Bloomberg. "Datele noastre subliniaza importanta simptomelor gastrointestinale ca potential vestitor al infectiei cu coronavirus si sugereaza ca Google Trends ar putea fi un instrument valoros pentru prezicere ale pandemiilor", a spus Kyle Staller, gastroneterolog.Cercetarea, publicata in Clinical Gastroenterology and Hepatology, arata ca aceeasi abordare a fost folosita si pentru a monitoriza pandemia de gripa acum peste un deceniu.