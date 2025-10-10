Tineri miliardari cu afaceri vechi

Cel mai tanar miliardar al Ucrainei, Kostyantin Zhevago, avea doar 19 ani cand si-a inceput cariera ca director de banca. Mai tarziu avea sa castige pachetul majoritar de actiuni al unui holding. In prezent, la 34 de ani, are o avere de 3,4 miliarde de dolari. Si este deputat in parlamentul Ucrainei, relateaza Ziarul Financiar.

Americanul John Arnold, in varsat de 33 de ani, a infiintat fondul privat de investitii Centaurus Energy. Se pare ca a avut o idee buna, caci de curand a intrat in lista Forbes a miliardarilor lumii cu o avere neta de 1,5 miliarde de dolari.

Lista celor care si-au pornit afacerile de foarte tineri se mareste de la an la an, domeniul IT fiind un adevarat filon de aur.

Cofondatorii Google, Sergey Brin si Larry Page, aveau doar 25 de ani cand au pus bazele companiei, iar astazi au mai bine de 18 miliarde de dolari in conturi fiecare.

La noi inca nu se poate vorbi despre o lista a celor mai bogati tineri afaceristi. Si nici nu se poate vorbi despre o "reteta" a afacerilor incepute de pe bancile scolii.

