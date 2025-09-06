Trump amenință UE cu represalii după amenda dată Google. "Administrația mea nu va permite aceste acțiuni discriminatorii" VIDEO

Comisia Europeană a amendat vineri, 5 septembrie, gigantul american Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității. Comisia a afirmat că Google și-a favorizat propriile servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat la amenda primită de Google și a amenințat UE cu represalii. El a criticat decizia într-o postare pe Truth Social și a declarat că „administrația mea NU va permite ca aceste acțiuni discriminatorii să rămână în vigoare”, referindu-se la amendă.

Amenda „a luat efectiv bani care altfel ar merge către investiții și locuri de muncă americane”, a afirmat el.

Trump a amenințat că „va iniția o Secțiune 301” ca răspuns la anunțul Comisiei, referindu-se la legile comerciale americane care ar putea duce la impunerea de tarife și alte restricții asupra UE. El a spus că intenționează să deschidă procedura pentru a „anula sancțiunile nedrepte aplicate acestor companii americane plătitoare de impozite”.

"Europa a „lovit” astăzi o altă mare companie americană, Google, cu o amendă de 3,5 miliarde de dolari, luând practic bani care altfel ar merge către investiții și locuri de muncă americane. Aceasta se adaugă la numeroasele alte amenzi și taxe care au fost emise împotriva Google și, în special, a altor companii americane de tehnologie.

President Trump Makes Announcements, Sep. 5, 2025 https://t.co/iZyJcd7Cld — The White House (@WhiteHouse) September 5, 2025

Foarte nedrept, iar contribuabilul american nu va tolera acest lucru! După cum am mai spus, administrația mea NU va permite ca aceste acțiuni discriminatorii să rămână în vigoare. Apple, de exemplu, a fost obligată să plătească 17 miliarde de dolari într-o amendă care, în opinia mea, nu ar fi trebuit să fie aplicată - Ar trebui să își primească banii înapoi!

Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple cu ingeniozitatea americană strălucită și fără precedent și, dacă se va întâmpla, voi fi obligat să inițiez o procedură conform Secțiunii 301 pentru a anula sancțiunile nedrepte aplicate acestor companii americane contribuabile. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!", a scris Trump pe Truth Social, rețeaua socială pe care o deține.

La scurt timp, locatarul de la Casa Albă a revenit cu un nou mesaj,

"Pe lângă ADEVĂRUL meu postat anterior despre Google, vă rog să permiteți acestei declarații să servească drept demonstrație a faptului că Google a plătit, de asemenea, în trecut, 13 miliarde de dolari în reclamații și acuzații false, pentru un total de 16,5 miliarde de dolari. Cât de absurd este asta? Uniunea Europeană trebuie să oprească această practică împotriva companiilor americane, IMEDIAT!", a mai scris el.

