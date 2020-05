Google finanteaza cu 200.000 de dolari programe de siguranta online in Romania

Ziare.

Grantul va fi folosit pentru derularea de programe de siguranta online si activitati conexe pentru profesori si copii, cu scopul de a ajuta elevii romani sa devina cetateni online constienti si responsabili.Proiectul finantat de Google.org si dezvoltat de Adfaber se va derula timp de un an. Adfaber va realiza si oferi copiilor (cu varste intre 7 si 15 ani) programe educationale despre siguranta online, prin formarea profesorilor si sprijinirea lor pentru a-i pregati pe elevi. Adfaber va furniza materialele educationale si suportul pedagogic.Acestea includ scenarii de lectie, training online si cursuri de pregatire fata in fata cu profesorii.Adfaber este o organizatie non-profit, concentrata pe proiecte de educatie si sanatate. Programele lor ajuta comunitatile sa creasca cu ajutorul tehnologiei, pregatindu-i pe membrii lor in a utiliza tehnologia pentru o viata mai buna.Beneficiarii acestor programe sunt atat tineri sau oameni care inteleg beneficiile si oportunitatile aduse de tehnologie, precum si grupuri considerate vulnerabile la schimbarile generate de tehnologie.Google.org este o organizatie subsidiara a Google ce se ocupa de proiecte filantropice, o organizatie ce directioneaza resurse Google catre organizatii non-profit inovatoare, care isi doresc sa creeze o lume care sa functioneze pentru toata lumea. Google.org investeste resurse pentru a solutiona probleme umane complexe si a se asigura ca toata lumea poate fi parte din economia digitala.Larry Page si Sergey Brin au fondat Google in 1998. De atunci, compania a crescut la peste 50.000 de angajati la nivel global, oferind o gama larga de produse si platforme populare precum Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome si YouTube. In octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mama a Google. Puteti citi mai multe despre misiunea Alphabet aici