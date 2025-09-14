PewDiePie, cel mai popular canal de YouTube, pe cale sa fie detronat de o casa de discuri indiana

Ani la rand, PewDiePie a dominat YouTube-ul, canalul sau cu acelasi nume avand cel mai mare numar de abonati de pe platforma. Suprematia suedezului, pe numele sau real Felix Kjellberg, pare insa ca se apropie de sfarsit, din spate venind puternic casa indiana de discuri T-Series.

In timp ce numarul abonatilor lui Kjellberg, in varsta de 29 de ani, a crescut cu 15% de la inceputul anului, la 67,37 milioane de utilizatori, in cazul T-Series baza de abonati s-a dublat, ajungand sa cuprinda 67,23 milioane de utilizatori, conform datelor site-ului Social Blade, citate de CNBC.

Casa de discuri de la Bollywood este deja cel mai vizualizat canal de YouTube, videoclipurile sale strangand mai mult de 51,5 miliarde de vizualizati pana in prezent.

Infiintata in 1983, compania T-Series isi datoreaza in mare parte succesul de pe YouTube numarului in crestere al utilizatorilor de internet din India. Mai mult de 500 de milioane de indieni au acces la internet in prezent si este de asteptat ca acest numar sa creasca rapid in urmatorii ani, potrivit CNN. Compania, care produce muzica pentru industria filmului din India, dar care lucreaza si cu artisti independenti, posteaza pe platforma mai multe videoclipuri de zi, inclusiv trailere. Canalul T-Series a fost lansat in 2006.

Kjellberg si-a lansat canalul de YouTube in 2010, postand la inceput videoclipuri cu el jucandu-se si comentand jocuri video horror. Pe parcurs, a extins conceptul original, creand si alte tipuri de continut video. Incepand cu 2013, PewDiePie este cel mai mare canal de pe YouTube.

Suedezul, caruia activitatea sa pe platforma detinuta de Google i-a adus numai anul trecut 12 milioane de dolari, conform estimarilor Forbes, nu este strain de controverse. Anul trecut a starnit critici vehemente dupa ce a platit doi barbati in India sa se filmeze tinand o pancarta cu mesajul "Death to all Jews" ("Moarte tuturor evreilor") . A fost acuzat de antisemitism, a pierdut un contract cu Maker Studios, o companie Disney cu care urma colaboreze la un serial, si a fost sanctionat de Google. Intr-o alta ocazie a fost criticat dupa ce a folosit un limbaj rasist.

"Nu imi pasa de T-Series. Dar cred ca daca YouTube se indreapta intr-o directie mai corporativa, altceva ii va lua locul", a spus Kjellberg in legatura cu iminenta sa detronare de catre compania indiana.

