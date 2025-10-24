Youtube lupta cu Statul Islamic: Ce apare cand cauti propaganda extremista violenta

Youtube a luat o decizie importanta in incercarea de a descuraja terorismul. Astfel, platforma va redirectiona persoanele care cauta "propaganda extremista violenta" catre clipul care denunta terorismul.

Oamenii care cauta anumiti termeni care se refera la asa numitul Stat Islamic vor fi redirectionati catre videoclipuri care sa previna radicalizarea lor.

Reprezentantii companiei au declarat pentru BBC ca incarcarea pe platforma a clipurilor de propaganda pentru Statul Islamic este impotriva termenilor si conditiilor lor.

Practic, la o cautare a materialelor de propaganda pentru Statul Islamic, oamenii vor primi clipuri cu:

- marturiile unor persoane care au parasit gruparea terorista si care descriu viata alaturi de jihadisti;

- un film cu o doamna in varsta care confrunta doi luptatoti ai Statului Islamic si carora le spune sa se intoarca catre Dumnezeu;

- discursuri ale imamilor denuntand violenta si extremismul;

- imagini din interiorul zonelor controlate de Statul Islamic, care arata realitatea vietii de acolo.

Youtube a precizat ca pentru inceput acest lucru se va intampla pentru cautarile in limba engleza, dar ca pe viitor vor sa implementeze masura si la alte limbi, inclusiv cea araba.

