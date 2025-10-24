Youtube lupta cu Statul Islamic: Ce apare cand cauti propaganda extremista violenta

Autor: Andreea Ghinea
Luni, 24 Iulie 2017, ora 10:26
2833 citiri
Youtube lupta cu Statul Islamic: Ce apare cand cauti propaganda extremista violenta
Foto: Arhiva Hepta.ro

Youtube a luat o decizie importanta in incercarea de a descuraja terorismul. Astfel, platforma va redirectiona persoanele care cauta "propaganda extremista violenta" catre clipul care denunta terorismul.

Oamenii care cauta anumiti termeni care se refera la asa numitul Stat Islamic vor fi redirectionati catre videoclipuri care sa previna radicalizarea lor.

Reprezentantii companiei au declarat pentru BBC ca incarcarea pe platforma a clipurilor de propaganda pentru Statul Islamic este impotriva termenilor si conditiilor lor.

Citeste si Planul inteligent al Google de lupta cu Statul Islamic

Practic, la o cautare a materialelor de propaganda pentru Statul Islamic, oamenii vor primi clipuri cu:

- marturiile unor persoane care au parasit gruparea terorista si care descriu viata alaturi de jihadisti;

- un film cu o doamna in varsta care confrunta doi luptatoti ai Statului Islamic si carora le spune sa se intoarca catre Dumnezeu;

- discursuri ale imamilor denuntand violenta si extremismul;

- imagini din interiorul zonelor controlate de Statul Islamic, care arata realitatea vietii de acolo.

Youtube a precizat ca pentru inceput acest lucru se va intampla pentru cautarile in limba engleza, dar ca pe viitor vor sa implementeze masura si la alte limbi, inclusiv cea araba.

Vezi si In razboiul online cu Statul Islamic si alti teroristi, Facebook, Google si Twitter lupta pe doua fronturi

România a trecut de un nou obstacol în procesul de aderare la OCDE. De ce este important ca țara noastră să adere la această organizație
România a trecut de un nou obstacol în procesul de aderare la OCDE. De ce este important ca țara noastră să adere la această organizație
România a primit vineri cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică, a anunțat într-o postare pe...
Evoluția cifrei de afaceri din industrie – TradeVille
Evoluția cifrei de afaceri din industrie – TradeVille
Comenzile industriale scad în august În luna august 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut semnificativ cu 28,5% față de iulie și cu 4,9% comparativ cu august 2024,...
#Youtube masuri contra terorism, #Youtube clipuri Statul Islamic , #YouTube
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa dezastru, Dan Sucu propune trei contracte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România a trecut de un nou obstacol în procesul de aderare la OCDE. De ce este important ca țara noastră să adere la această organizație
  2. Evoluția cifrei de afaceri din industrie – TradeVille
  3. „Matematica” actualei sesiuni a programului Rabla dă cu virgulă. Mii de dosare blocate, defecțiuni în sistem, iar secțiunea electrificată e acoperită doar simbolic
  4. Cât ne costă să protejăm mediul. Cheltuielile s-au ridicat la 1,9% din PIB, anul trecut. Pe ce s-au dus banii
  5. Benzina și motorina s-au scumpit la pompă în România, ca reacție la mișcarea lui Trump. Sancțiunile asupra Rosneft și Lukoil se simt în buzunarul românilor
  6. Un gigant olandez în asigurări a intrat pe piața RCA din România. De unde își vor putea achiziționa șoferii români asigurările
  7. Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
  8. Coșul de cumpărături se scumpește anual, iar veniturile românilor iar nu țin pasul. De ce nu scăpăm de acest „blestem” nici în 2026
  9. Trei lovituri dure pentru buzunarele românilor. Cum a început să ne afecteze vizibil criza politică internă și presiunea geopolitică din regiune
  10. Lovitură pe piață: Prețul locuințelor a scăzut de 2 ani în continuu, într-o destinație vizitată de 1 milion de români