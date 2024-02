Ce a declarat sportiva din Israel care a fost huiduită la Mondialul de înot

O medaliată israeliană a fost huiduită de public la Campionatele Mondiale de nataţie de la Doha, duminică, unde a urcat pe a doua treaptă a podiumului, relatează Reuters.

Anastasia Gorbenko a câştigat argintul în proba feminină de 400 de metri mixt, dar bucuria ei a fost stricată de un cor de huiduieli din tribune, care a perturbat interviul de după concurs.

Huiduielile au continuat în timp ce Gorbenko a părăsit bazinul, iar la ceremonia de decernare a medaliilor sportiva a fost huiduită din nou, deşi au existat şi aplauze.

Britanica Freya Constance Colbert a câştigat cursa.

Prezenţa înotătorilor israelieni la competiţie a atras critici din partea unor instituţii media din Qatar şi a unor grupuri pro-palestiniene, în contextul campaniei militare a Israelului în Gaza ca ripostă la atacul Hamas din 7 octombrie asupra sudului Israelului.

Gorbenko a declarat că a fost huiduită de mai multe ori în timpul săptămânii şi că acest lucru a afectat-o emoţional. Dar ea a fost categorică, afirmând că şi-a meritat momentul pe podium.

"Sunt aici pentru a-mi reprezenta ţara... Şi fac asta cu steagul israelian şi sunt mândră de asta. Şi oricui nu-i place, nu este problema mea", a declarat tânăra de 20 de ani.

Politica a influenţat evenimentul de la Doha, unde înotătorii belaruşi au concurat ca neutri din cauza restricţiilor impuse sportivilor lor şi ai Rusiei, ca urmare a invaziei ruseşti în Ucraina - pe care Moscova a numit-o "operaţiune militară specială".

Federaţia de înot a Rusiei a calificat restricţiile drept inacceptabile şi niciunul dintre înotătorii acestei ţări nu a concurat.

