Bărbat prins conducând fără permis și „plimbând" un prieten pe plafonul mașinii. S-a ales și cu o amendă usturătoare
Un tânăr de 20 de ani din Gorj a ajuns în vizorul autorităților după ce pe internet au apărut imagini în care conducea un autoturism cu un prieten pe plafon. Gestul său periculos i-a adus atât dosar penal, cât și o amendă considerabilă.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, șoferul, din comuna Bălești, a fost identificat rapid de polițiștii Biroului Rutier din Târgu Jiu, după ce videoclipul a circulat online. Scenele surprinse arată cum un tânăr stă întins pe burtă pe plafonul mașinii aflate în mișcare, ținându-se de uși, în timp ce geamurile autoturismului sunt lăsate jos.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Totodată, tânărul a fost sancționat conform OUG 195/2002, cu amendă în valoare de 1.215 lei”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

Incidentul nu este izolat: recent, un alt tânăr din Gorj, de 25 de ani, a rămas fără permis și a primit amendă după ce a fost filmat făcând drifturi pe bulevardul Constantin Brâncuși, chiar în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean Târgu Jiu. Aceste cazuri reflectă o serie de abateri similare înregistrate în județ în ultima perioadă.

