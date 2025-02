O altă investiție inutilă în România. Sală de sport ultramodernă, folosită pentru „paranghelii”. De ce elevii nu o pot folosi FOTO

Una dintre cele mai moderne săli de sport din Gorj, cea din comuna Drăgotești, este folosită pentru petreceri, pentru că elevii nu pot ajunge la ea, fiind prea departe de școală. Un consilier local susține că acest lucru se întâmplă în mod obișnuit și a postat imagini cu angajai ai primăriei suiți pe mese cu băutură în mână. Primarul comunei ia apărarea celor din imagini.

Un consilier local a sesizat pe rețelele de socializare faptul că sala de sport, la care copiii nu au acces, este folosită des pentru chefuri. Masa de care dansează un fost consilier al Primarului ar fi cea la care se desfășoară ședințele Consiliului Local, scrie Gorjeanul.

„Din ce știu, de la diverse persoane, înțeleg că e o practică obișnuită să se întâmple asemenea lucruri. Periodic se întâmplă asemenea paranghelii și, din punctul meu de vedere, astfel de situații sunt agravante. Masa pe care dansa acel angajat al primăriei, fost consilier personal al primarului, este masa la care se desfășoară ședințele Consiliului Local. Pe masă, la picioarele lui, în timp ce juca acolo, se vede steagul României, ceea ce mi se pare o infracțiune. E o practică obișnuită din ceea ce am înțeles. Treaba asta, că el a cumpărat masa și că trebuie să și-o ia acasă e o glumă bună. Dacă nu ar fi mesele la care se țin ședințele de Consiliu Local nu ar fi acolo steagul României și al Uniunii Europene”, spune consilierul local Costel Persu.

Investiția este folosită la diverse festivități, pentru mici partide de fotbal între localnici, dar și pentru petreceri, după cum o arată imagini apărute pe rețelele de socializare.

Primarul: E masa dumnealui

Într-un filmuleț apar doi bărbați care dansează pe o masă la care, de regulă, se desfășoară ședințele Consiliului Local, unul dintre protagoniști fiind angajat al Primăriei Drăgotești, fost consilier personal al primarului Vili Pasăre.

Primarul a precizat că a primit demisia din partea angajatului respectiv, dar i-a respins-o pentru că, în condițiile actuale, nu ar mai putea angaja pe altcineva pe postul devenit vacant și nici nu consideră faptele atât de grave.

„Această masă îi aparține dumnealui. E un salariat care nu are un venit mai mare de 2.500 de lei, dar care a făcut ceea ce puțini oameni sau chiar niciunul nu au făcut un asemenea gest pentru primărie. Dacă e masa lui eu cred că a vrut să demonstreze că a luat un lucru de calitate”, a explicat primarul.

Elevii nu pot folosi sala de sport

Directorul școlilor din Drăgotești, Cosmin Necșulea, recunoaște că elevii nu au cum să facă orele de sport în sala de sport pentru că nu au timpul fizic pentru a fi duși și aduși la timp acolo pentru a ajunge și la restul orelor.

„În sala de sport desfășurăm multe activități. Ultima activitate a fost Săptămâna Altfel pe care am organizat-o în luna decembrie, când am organizat și un târg de Crăciun acolo. Am invitat părinți, a fost reprezentată comunitatea locală, dar ore de sport nu se pot desfășura pentru că este distanța dintre școală și sala de sport prea mare. În pauza de zece minute nu e timp să ducem elevii acolo, să se și echipeze și să se și întoarcă pentru celelalte ore”, a explicat directorul unității de învățământ.

