Grădina otrăvită din Marea Britanie. Ai avea curaj să o vizitezi?

Grădina Alnwick din Marea Britanie găzduiește o atracție turistică separată, care fie îi atrage pe curioșii curajoși, fie îi pune pe fugă pe turiștii mai slabi de înger.

Este vorba despre grădina otrăvită, ce conține circa 100 de plante toxice și narcotice. Micul colț de iad este ascuns în spatele unor porți negre de fier, care se deschid doar în prezența unui ghid turistic.

Turiștilor le este strict interzis să guste, să atingă, sau chiar să miroasă plantele, iar oamenii care leșină ocazional din cauza substanțelor toxice inhalate nu sunt ceva ieșit din comun. Mai exact, între 20 și 30 de persoane leșină anual când vizitează grădina, potrivit mentalfloss.com.

Avertizările încep încă de la porți. Negre, masive, din fier, cu o pancartă cu cranii, pe care scrie ”aceste plante te pot ucide”. Iar atenționarea este cât se poate de reală.

The Poison Garden. A collection of deadly, medical and mind-altering plants, Northumberland. It's Grim up North. pic.twitter.com/rxlcmklK2M — Johnny Campbell (@JohnnyCampbel1) April 28, 2022

Dacă atingeți anumite plante vă puteți alege cu arsuri grave și cu o sensibilitate extremă la soare ce poate dura până la șapte ani. Câteva boabe de Mătrăgună ingerate sunt suficiente cât să provoace decesul unui copil, iar dacă mâncați Măselariță puteți avea halucinații, pe când mirosul ei provoacă amețeală.

Jane Percy, ducesa de Northumberland, a creat grădina Alnwick. Când a reamenajat terenurile neglijate ale castelului din secolul al XI-lea, Percy a decis să facă ceva diferit cu plantele ei. Grădina otrăvitoare este inspirată de grădinile cu plante medicale ce datează din epoca medievală, dar accentul pus pe proprietățile mortale ale plantelor sale o face unică.

Plimbarea printr-o grădină cu plante care te pot ucide nu este o experiență relaxantă, dar acest lucru nu a ținut turiștii departe.

thinking about the Alnwick poison gardens where "every plant can kill you" and the only plant they have in a cage is weed lmfao pic.twitter.com/uzTMtzf0ME — sewer woamn (@fartdysphoria) March 28, 2022

Una dintre cele mai tulburătoare lecții predate la Poison Garden este că plantele mortale sunt mai comune decât își dau seama mulți oameni. Câteva dintre speciile cultivate la Castelul Alnwick, cum ar fi fasolea de ricin și dafinul, sunt des întâlnite în grădinile de acasă. Chiar și plantele pe care le mâncăm conțin cantități minime de toxine. Cartofii sunt periculoși atunci când devin verzi. Cojile de caju au asupra pielii umane un efect similar cu iedera otrăvitoare.

Deoarece multe dintre plante sunt periculoase, grădinarii trebuie să se îmbrace în costume de protecție. Unele exemplare necesită permise speciale. Alnwick Garden are licență de cultivare a drogurilor în Marea Britanie, iar la sfârșitul sezonului plante precum canabisul trebuie distruse.

The Poison Garden at England’s Alnwick Garden is beautiful—and filled with plants that can kill you 🍄 https://t.co/IuCmZ1YEhq pic.twitter.com/W4pJecBY0x — Sarah Chavez (@sarah_calavera) January 24, 2019

The Poison Garden, Alnwick Castle, Northumberland. A tour with a guide, who tells excellent anecdotes of various painful poisonings. Numerous terrifyingly poisonous plants are grown within cages. The biggest killer… tobacco. #FaustianFriday pic.twitter.com/85d48f1Cuh — Eve Holden (@HoldenEve) June 25, 2021