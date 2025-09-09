Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Incendiu violent la Grădina Zoologică din Capitală. Focul arde pe 2.000 de metri pătrați. 11 echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului

Autor: Adrian Zia
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 19:48
Pompieri în acțiune FOTO Pixabay

Un incendiu a izbucnit marți, 9 septembrie, la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați.

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânărie în cadrul Grădinii Zoologice București, strada Vadul Moldovei, Sectorul 1, București. (...) În momentul de față, incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări de fum, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați", a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov.

Potrivit ISUBIF, au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Până în momentul de față nu sunt victime.

