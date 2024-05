Câini chow chow vopsiți în alb și negru să pară că sunt urși panda, la o Grădină Zoo VIDEO

O grădină zoologică din China este acuzată că a pictat câini în alb și negru pentru a-i păcăli pe vizitatori că sunt urși panda, taxându-i pe oameni ca pentru o nouă atracție.

Postările pe rețelele sociale arată cum Grădina Zoologică din Taizhou a promovat o nouă expoziție cu urși panda pe 1 mai, iar vizitatorii au fost taxați și cu 20 de yuani (2,60 euro) pentru a vedea noua atracție, scrie Sky News, citat de stirileprotv.ro.

Cei care s-au dus la grădina zoologică respectivă au descoperit, însă, rapid că urșii panda erau, de fapt, câini chow chow - o rasă cunoscută pentru blana sa foarte groasă, specifică nordului Chinei - care au fost vopsiți pentru a semăna cu panda.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ